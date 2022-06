Monika Binias září štěstím, čeká ji velká životní změna

Zdroj: Profimedia

Po bouřlivém vztahu s bývalým partnerem Michalem Štikou, otcem Ornelly a Charlotte, našla Monika Štiková štěstí u mladého hokejisty Petra Biniase. Monika neváhala spálit všechny mosty a odešla za ním do Německa, tam Petr hraje profesionálně hokej.

Rozhádaná rodina

Divoká rodina, která se ukázala ve své plné síle v reality show Štiky, je už minulostí. Monika a Michal se rozvedli, Charlotte se pokouší hubnout a Ornella se pyšní velkou, krásnou a spokojenou rodinou. Společně se ovšem nestýkají. Monika poté, co si vzala o dvacet čtyři let mladšího hokejistu, spálila všechny mosty. Sem tam proběhne mezi nimi dokonce i nějaká přestřelka na Instagramu, třeba kvůli nadváze Charlotte. Ta s kily soupeří už dlouho, na rozdíl od své matky, která se nejspíše hlavně díky mladšímu partnerovi udržuje v perfektní kondici. Charlotte ale nemusí smutnit, pojí ji velmi hezký vztah se sestrou Ornellou a jejími dětmi, společně byly letos i na dovolené ve Špindlerově mlýně.

Životní krok

Monika a Petr svůj vztah neustále posunují, mají za sebou dokonce už i svatbu. Na konci minulého roku v jednom z rozhovorů pro eXtra.cz mluvila šťastná manželka o tom, že ještě není na budování společného domu ten pravý čas. „Máme těch snů spoustu, prioritou je mít vlastní domeček, ale rozhodli jsme se, že tento sen nyní odložíme. Také chceme cestovat a poznávat svět, být šťastní, a když se nám zadaří, Pán Bůh nám dá i nějaké miminko, pak budeme rádi. Necháváme to na osudu, člověk nikdy neví, proč se určité věci dějí právě vám.“ O pár měsíců později už je ovšem vše jinak. Instagram šťastné blondýnky teď zdobí fotografie z hobby center, kde s Petrem nakupují vybavení do nového domu. Informaci potvrdila i v instagramových stories. „Je to hrozný, ale moc se těšíme na nový domov,“ přiznala fanouškům. Třeba se v novém domě časem dočkají i vysněného miminka.