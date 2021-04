Miminko je stále aktuální! Monika Binias vyvrací drsná slova své dcery

Vypadá spokojeně, po svém boku má milujícího manžela a ve svých skoro padesáti letech touží po dalším potomkovi. Monika Binias (dříve Štiková) září štěstím. Nyní podstoupila vyšetření, které ukázalo, že je její tělo zcela připravené na těhotenství. Vyvrátila tak slova své dcery Charlotty, která tvrdila, že lékaři Monice další dítě důrazně nedoporučovali.

Jejich lásce se zpočátku mnozí smáli. Když Monika Binias (tehdy ještě Štiková) ukázala na veřejnosti svého o čtyřiadvacet let mladšího partnera, nikdo jim moc šancí nedával. Oni ale dokázali, že to spolu myslí vážně! Po několika měsících randění se vzali a následně se společně přestěhovali do Německa. Teď dokonce chtějí založit rodinu!

Rizikové těhotenství?

Poté, co Monika Štiková oznámila, že se budou s manželem pokoušet o miminko, přišla její dcera Charlotte s tím, že to není úplně nejlepší nápad. Expresu totiž sdělila, že lékaři její matce těhotenství důrazně nedoporučili. Podle Moniky je to ale celé jinak!

„Miminko je samozřejmě stále aktuální, ale všichni víme, že se to plánvoat nedá. Není to otázka věku, šla jsem na veškerá vyšetření a jsem naprosto v pořádku. Vše je, jak má. Dnes mají problémy páry, kterým je dvacet, to se nás ale netýká. Až to přijde, tak to přijde,” nechala se Monika slyšet pro Expres.

Nová pracovní nabídka

Monika s manželem žijí v Německu. Ten se živí jako trenér mladých hokejistů, ona zase rozváží arabské děti do škol. Do Česka kvůli stávající situaci moc nejezdí. „V Německu tak tvrdý lockdown nemáme, už se zde hodně rozvolňuje, jsou otevřené kosmetické salony, kadeřnictví, od středy otevírají i obchody, brzy snad budou otevřené i restaurace. Když bylo vše zavřené, vyráželi jsme do hor, které milujeme a máme je kousek,” prozradila Monika, jak vypadá situace v Německu.

Zároveň dodala, že se jí pandemie vůbec nedotkla. „Školy zde normálně fungují, takže já mám pořád svoje dětičky, akorát hokejové soutěže neběží. Fungovalo to jenom tři měsíce na začátku roku. Petr ale dostal nabídku, aby se od příští sezony stal šéftrenérem mládeže, jezdí za ním i z Wolfsburgu,” řekla pyšně ještě Monika.

Podívejte se ve videu, jak spolu dvojice tráví čas.