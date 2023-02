Monika Binias vrací úder Pojkarové: Už ty ho*na stačí, prober se a přestaň lhát!

Zdroj: Profimedia

Přestože se během natáčení pořadu VIP Prostřeno na první pohled zdálo, že k sobě mají Monika Binias a Marie Pojkarová poměrně blízko, po odvysílání se ukázala smutná pravda. Zpěvačka si pustila pusu na špacír a Moniku za chování v Prostřeno drsně zkritizovala. Ta si to ale líbit nenechala.

Navzdory tomu, že mnohým během vysílání pořadu VIP Prostřeno připadala zpěvačka Marie Pojkarová jako nejméně nápadný člen hvězdné party, po odvysílání začíná vystrkovat růžky. Do redakce eXtra.cz zaslala sáhodlouhé vyjádření, ve kterém poodkrývá zákulisí, a na svých soupeřích vyjma Richarda Sachera nenechala nit suchou. Vychutnala si hlavně Moniku Binias.

Urazila mi dceru!

Zpěvačka ve své zpovědi například uvedla, že se Monika Binias špatně chovala k její dceři Petře, která chtěla hostům na televizi pustil videoklip. „Když se Petra přiblížila k televizi, Binias prohlásila, že má velkou prdel a že smrdí. To urazilo Petru a hlavně mě. V tomto okamžiku mi madam Binias úplně vypadla z oka. Seděla přitom na posteli mojí dcery a vedle ní ležel Sámer v botách a spal. Vypil totiž dvě flašky vaječného koňaku a k tomu celou láhev Campari,” překvapuje Marie Pojkarová.

Monika Binias vrací úder

Dále se podle ní Monika Binias chovala dost nevhodně i u stolu, kde mluvila o sexu a o svých sexuálních začátcích a snažila se podobné informace tahat i z ostatních. Nejvíce zpěvačku ale zarazil moment, kdy k ní Monika pronesla podivnou prosbu. „Když jsem zrovna byla na chodbě, přišla za mnou Monika a řekla mi, že jsme letité kamarádky a že doufá, že jí dám zítra hodně bodů. A já odpověděla: Moniko, tys mi nezavolala deset let, a teď když potřebuješ body, najednou jsme velké kamarádky?” tvrdí Pojkarová.

Na to ale sama Monika velmi rychle zareagovala. „Marie Pojkarová, prober se a přestaň lhát! To ty jsi byla v pořadu jen díky mně a můj honorář byl královský. K čemu body?” sama se na sociální síti hvězda pořadu Štiky. Vypadá to, že tyto dvě na kávu společně už asi nevyrazí.