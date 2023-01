Drsné urážky Sachera ve VIP Prostřenu: Monika Binias má podle něj milence

Zdroj: TV Prima

VIP Prostřeno vyvrcholí pátečním večerem, kdy je hostitelkou Monika Binias. Ta u stolu ztropí hysterický záchvat, jelikož už nevydrží provokace svého spolustolovníka Richarda Sachera. Astrolog totiž naznačí, že vdaná Binias ve volném čase shání milence na internetu.

Dnešní hostitelka Monika Binias během svého večera neudrží nervy na uzdě. Dramatické výstupy ale samozřejmě opět předvede novinář a spisovatel Richard Sacher, který na sebe během celého týdne strhával pozornost nevhodným chováním a provokacemi svých soupeřů.

Na začátku se ještě bude držet, jakmile mu ale Binias sdělí, že jestli bude zlobit, bude od stolu vykázán, začne pořádné divadlo. Richard si nejprve neodpustí poznámky k věku mladšího manžela Moniky a následně přijde s historkou, že v autě se svou kamarádkou Štěpánkou Decastelo probírala jakési ctitele.

"Musím vám něco prozradit, ukazovaly si včera v autě frajery, jak jim píšou na sociálních sítích, kdo se jim víc líbí a se kterým by šly na rande," sdělí při šmejdění ostatním Sacher a tím vyvolá následný skandál.

Nefunkční mikrofon a další trapas

Sámer Issa o slovním útoku Sachera ihned informuje Moniku Binias a ta doslova exploduje. "Ty máš důkazy, že já a Štěpánka lovíme chlapy na internetu? Máš důkazy? Ven! Okamžitě ven," rozkřičí se hostitelka na drzého novináře a vykáže ho na chodbu, odkud se jí po chvilce přijde Sacher omluvit.

Další hádka na sebe ale nenechá dlouho čekat. Richard se totiž odmítne zúčastnit zábavy a od stolu pak kriticky komentuje zpěv všech soutěžících. Po dlouhém přemlouvání se Sacher sám chopí mikrofonu, jeho vystoupení se ale příliš nepovede a to bude předmětem dalšího sváru.

"Ztrapnili jste mě. Vy jste mi rozhasili mikrofon a takováhle blonďatá kreatura mi řekne, že mi to nejde, tak jeden tón mi ulít, no a co," zaútočí Richard Sacher a hlavní chod, kterého se ani nedotkl, hodí na Marii Pojkarovou. Co dalšího se u stolu semele uvidíte už dnes v 17:50 na TV Prima.

U stolu bude pořádné dusno