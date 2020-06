Monika Foris Kvasničková: Hvězda filmu My všichni školou povinní prošla peklem!

Monika Kvasničková v dospívání přestala řešit kariéru a užívala si života naplno. Pila alkohol a brala drogy, ze začátku to ale měla pouze jako ventil a útěk od reality, časem se z toho ale stal problém!

V sedmnácti utekla z domova s Jiřím Krampolem, kterému bylo v tu dobu padesát let! Vztah ale nevydržel dlouho a herečka padla do náruče svého prvního muže, který byl taky o mnoho let starší. Dvojice zplodila syna Simona, soužití ale bohužel nebylo zrovna ideální.

Manžel Kvasničkové byl totiž obviněn z držení a pašování drog a dostal deset let netvrdo! Herečka zůstala sama s půlročním synem a upadla do depresí, které začala řešit ještě větší konzumací omamných látek!