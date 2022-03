Monika Marešová se s Leošem seznámila na gay svatbě, připomínala mu Avatara

Zdroj: Profimedia

Dali se dohromady před více než šesti lety na svatbě společného kamaráda stylisty Filipa Vaňka s partnerem. Byla jí zima a on jí půjčil své sako. Začali si povídat a nikdy nepřestali. Byla to láska na první pohled.

On, úspěšný, bohatý a pohledný moderátor, ona, zajímavá, hezká a stylová redaktorka módního časopisu. Hodí se k sobě dokonale! Jak Leoš říká, Monika ho drží při zemi, je vtipná, empatická a s jedním z nejúspěšnějších mužů Česka se příliš nemaže. Zapadají do sebe jako ozubená kolečka.

V roce 2015 šla Monika Koblížková na svatbu svého gay kamaráda stylisty Filipa Vaňka, který pozval i Leoše Mareše. Při obřadu byla Monice zima a Leoš jí gentlemansky půjčil své sako. Ani jeden nikoho nehledal, byli čerstvě po rozchodech. Osud tomu ale chtěl jinak a Mareš se do ženy, která mu připomínala Avatara, zamiloval.

Ani jeden vztah neplánovali, zamilovali se do sebe však na první pohled

„Nic jsem s ním neplánovala a on si nic neplánoval se mnou. Když o někoho usilujete, máte sklon přehrávat a dělat se lepší. A to jsme nedělali. Já na to neměla ani energii. Všechno bylo přirozené a to nám určitě hodně pomohlo,” řekla Monika v rozhovoru pro iDNES.

Že je to ta pravá, prý Leoš věděl hned. A stále si to myslí. Vedle Moniky se neuvěřitelně zklidnil, vyzrál a dospěl. I po vizuální stránce na něj má bývalá módní redaktorka pozitivní vliv. Leoš stárne s grácií a vypadá snad nejlépe, co kdy vypadal.

Na dítě dlouho čekali, konečně se zadařilo

Už delší dobu se spekulovalo o tom, že jediné, co kazí jejich vztah, je skutečnost, že nemají vlastní děti. Leoš má již dva syny - Matěje a Jakuba - se svou první manželkou Monikou Poslušnou. Bylo však jasné, že jeho současná manželka také bude chtít svého pokračovatele rodu. Nyní se konečně zadařilo a za pár týdnů se páru narodí vytoužený potomek.

Je jasné, že tohle dítě se bude mít jako princátko a že se Leoš bude snažit, aby mělo v životě vše, co bude chtít. Monika se zase jistě postará, aby vypadalo jako ze žurnálu. V jejich pohádkovém bytě se na příchod miminka již pilně připravují. Leoš staví postýlku, Monika shání výbavičku. Je také nejvyšší čas! Jeden z nejočekávanějších porodů roku by měl proběhnout už za pár týdnů!