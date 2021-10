Monika je moje štěstí, Leoš Mareš se do manželky zamiloval na první pohled

Zdroj: Profimedia

Když se vypravila na svatbu svého kamaráda, módního stylisty Filipa Vaňka, zřejmě jí vůbec nenapadlo, že tam potká lásku svého života. Monika, která se tehdy ještě jmenovala Koblížková, byla zrovna čtrnáct dní po rozchodu se svým bývalým přítelem.

Aby na obřad nepřišla úplně sama, vzala s sebou svou maminku Helenu Harabinovou. Jenže už brzy její doprovod vůbec nepotřebovala. Leoš Monice v dešti půjčil sako a od té chvíle se od ní prakticky nehnul na krok.

Nenapadlo mě, že budou spolu

To, že se Leoš dal s Monikou dohromady, nejdříve překvapilo i samotného ženich Filipa Vaňka. "Ani mě nenapadlo, že by se z nich mohl stát pár. Sám jsem si na svatbě vůbec nevšiml, jak to mezi nimi jiskří. Poznal jsem to až u svatebního stolu, kde se najednou změnil zasedací pořádek," popsal později pro iDNES stylista, který dodnes obléká Leoše i Moniku. Kromě toho vybírá outfity také pro hvězdnou porotu pěvecké soutěže SuperStar.

Už brzy ale bylo jasné, že ti dva se opravdu našli. Krátce po svém seznámení Leoš vyrazil s Monikou do Řecka. Dlouhonohá brunetka s mandlovýma očima moderátora naprosto okouzlila. Zatímco do té doby Mareš žil divočejším způsobem života, vedle nové přítelkyně se přeci jenom změnil. Začal například poprvé v životě intenzivněji cvičit.

"Monika je moje štěstí a rád bych s ní zůstal," prohlásil jeden z nejznámějších moderátorů webu idnes.cz v době, kdy s Koblížkovou randil rok. A velkolepými gesty Leoš nešetřil ani ve chvíli, kdy se rozhodl, že chce s módní redaktorkou strávit zbytek života. Mareš nejdříve zajel do Dvora Králové nad Labem, kde požádal Moničina tatínka o její ruku.

Pak moderátor svojí partnerce prozradil, že ji na víkend vezme na tajné místo. Dvojice odjela do Mariánských Lázní, kde teprve začala ta pravá romantika. "Dali jsme si večeři, po jídle jsme vzali deky, šli na terasu a v tu samou vteřinu začal ohňostroj jen pro ni na naši písničku od Coldplay," napsal tehdy Mareš na sociální síti.

"Když přišla ta chvíle, vyndal jsem krabičku, Monika mi pak řekla, že jí to vůbec nedošlo, viděla krabičku, ale myslela si, že je to nějaký dárek. No a pak už jsem klečel," popsal výjimečnou událost moderátor. Ten je známý tím, že si svou ženu opravdu hýčká a zahrnuje luxusem.

Moniku Marešovou dneska na sociálních sítích sleduje čtyři sta tisíc fanoušků. Ti doslova hltají všechny její příspěvky, na nichž předvádí neotřelé módní kreace i minimalisticky laděné outfity, které nosí v soukromí.

Jakmile jde Leoš do společnosti, rád si od svojí ženy nechá poradit s výběrem oděvů. Když spolu partneři začali chodit a Marešová se k moderátorovi nastěhovala, vyházela mu čtyři velké tašky oblečení, které se jí nelíbilo. "Leoš je hezký chlap, jemu stačí bílé tričko a džíny, aby vypadal fantasticky," řekla v rozhovoru pro iDNES.

Nemusím být středem pozornosti

I když je Monika díky vztahu s Leošem pod drobnohledem veřejnosti, moc příjemné jí to údajně není. "Nikdy jsem nebyla zvyklá být středem mediálního světa. Sama jsem z médií a nenapadlo by mě, že si jednou budu o sobě číst rozhovor na téma soukromí," doplnila Marešová. Ta sama sebe dokonce označuje trochu za asociála, který má rád svůj klid.

Marešová zbožňuje cestování a je pravda, že před pandemií s Leošem projezdili téměř celý svět. Stejně dobře je ale manželům na chalupě v jižních Čechách, kam s nimi občas jezdí i Marešovi synové z prvního manželství Jakub a Matěj.

Ti si se svou macechou podle všeho výborně rozumí. "Jsem moc spokojenej s tím, jak to teď je. Táta si vybral hodnou Moniku, takže jsem rád," řekl před časem Kuba pro iDNES. Už na jaře do rodiny přibude další přírůstek, ze kterého budou mít jistě radost nejen Leoš s Monikou, ale také dva starší bráškové.

Vzali se při tajném obřadu v únoru 2018 v Litomyšli.