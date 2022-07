Monika Marešová promluvila o lásce k dceři, Leoše vychválila do nebes

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová před rokem oslavila čtyřicítku, tento věk by jí ale hádal málokdo. V březnu porodila krásná brunetka dceru Alex, poporodní kila ovšem šla rychle dolů a podle Marešové hlavně díky kojení. Z rodičovské role je prý nadšená, stejně jako její manžel, kdo je ale z malé holčičky více naměkko? A jak si Monika udržuje mladistvý vzhled? To vše Marešová prozradila Top star magazínu.

Monika Marešová s Leošem Marešem dlouho toužili po společném potomkovi, o to více si nyní dcerušku Alex užívají. Slavný moderátor se holčičkou pravidelně chlubí na svém Instagramu a podle jeho ženy si v roli otce vede báječně.

"Leoš je skvělej táta, já ho ale jako otce znala odjakživa, protože má dva kluky, takže já jsem věděla, že je skvělej táta. Tak samozřejmě Alex je holčička, takže je z ní poprděnej, ale nečekala jsem, že budu takhle poprděná já," přiznala Marešová v rozhovoru pro TOP STAR magazín.

"Já všude čtu, že je malá celej Leoš. Tak já bych chtěla říct, že mi to nevadí, že to píšou a je skvělý, že je tátovi podobná, ale doufám, že to nakonec nebude Leoš v šatičkách, protože to nikdo nechceme. Každopádně už teď vidím, že je to silná osobnost," dodala Monika, která mimo jiné promluvila i o tom, jaké má za sebou zákroky pro udržení mladistvého vzhledu.

Botox i foxy eyes jako údržba

"Musím říct, že umýt si jednou denně obličej a nanést na něj krém je aktuálně vrchol mojí péče o sebe," svěřila se Monika Marešová výše zmíněnému webu.

Čerstvá maminka není zastáncem umělého vzhledu, přesto už má za sebou hned několik neinvazivních zákroků, aby zpomalila nezvratné stárnutí. "Chodím na botox, teď samozřejmě ne, ale těším se, až zase půjdu. Poprvé jsem na něm byla asi v pětatřiceti. Jinak jsem si nechala udělat ty foxy eyes, protože mi padá obočí. Takže to ti pozvedne oko a trochu ti to jakoby vyplní, ale to se musíte zeptat mojí doktorky, jak to přesně dělá. Ještě jsme asi dvakrát dávaly do pusy kyselinu hyaluronovou, ale mně to tam moc dlouho nevydrží, takže už tam nemám teď nic. Taky si občas zajdu na mezoterapii, protože mám trochu starý krk a dekolt," vyjmenovala Marešová seznam ošetření, na které dochází.

"Myslím, že to, že se chceme líbit sobě a stárnout s grácií je jasný, ale aby člověk byl úplně vypnutej a nebylo na něm vidět, kolik mu je, to taky není podle mě správně," uzavřela.

Malá Alex Marešová je celý tatínek