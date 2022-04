Lavina roztomilosti: Monika Marešová se pochlubila krásnou dcerou Alex

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová je na sociálních sítích oproti svému manželovi Leošovi o něco málo aktivnější a zdaleka nesdílí tolik momentů ze svého soukromí jako on. Teď ale udělala velkou výjimku a svým fanouškům vůbec poprvé poskytla snímek, na kterém je zachycená její dcera Alex v celé své kráse. Roztomilá fotka okamžitě sklidila desetitisíce lajků.

Za pár dní už bude dceři Leoše Mareše a Moniky Marešové jeden měsíc. Roztomilá holčička přišla na svět 10. března a pyšní rodiče by nemohli být šťastnější. Ani Leoš, ani Monika do poslední chvíle netušili, zda se dočkají chlapečka, nebo holčičky. A i když pro ně pochopitelně bylo primární pouze to, aby bylo miminko zdravé, a jeho pohlaví žádnou důležitou roli nehrálo, Leoš byl z holčičky naprosto nadšený. Z předchozího manželství už má dva syny, a tak je jasné, že holčička mu do třetice jistě udělala obrovskou radost.

Roztomilost sama

O tom ostatně svědčila i zpráva, kterou moderátor zaslal své mamince, aby jí oznámil, že je miminko na světě. „Maminko, je to holčička,” napsal v konverzaci, jejíž část zveřejnil na svém Instagramu. Za slova pak připojil tři červená srdce, kterými dal jasně najevo, nakolik nadšený je.

Od narození dcery manželé fanouškům nabídli i několik fotografií, aby si malou holčičku, které Leoš s Monikou dali jméno Alex, mohli také pořádně prohlédnout. Zatímco ale Leoš často ukazuje nejrůznější momenty ze svého života a se svými fanoušky sdílí prakticky vše, Monika si na mnoho fotek nepotrpí. O to vzácnější pak je její vůbec první snímek, na kterém ukázala svou dceru Alex.

Je to zázrak

Na fotografii je holčička zachycena během spánku, kdy je zachumlaná ve své dečce. A fanoušky tento příspěvek nenechal chladnými. V komentářích se obdivovatelé manželky Leoše Mareše rozplývali a nemohli se na malou Alex vynadívat. „Největší zázrak na světě,” napsala jedna z uživatelek Instagramu. „Je tak nádherná. Mám ročního chlapečka a po takovém uzlíčku, co byl taky, se mi čas od času stýská. Strašně ten čas s dětmi letí. Užívejte každou chvilku,” přidala se další. Někteří místo slov zanechali pod fotkou jen prostá srdíčka. Tak učinila například i zpěvačka Monika Bagárová.