Monika Marešová ukázala odhalené těhotenské bříško: S Leošem už vybrali jména

Zdroj: Profimedia

Leoš Mareš a jeho manželka Monika se už nemohou dočkat chvíle, kdy na svět přivedou svého prvního společného potomka. Miminko se narodí v březnu příštího roku, a tak je jasné, že přípravy na jeho příchod už pomalu vrcholí. Natěšení manželé už se dokonce dohodli na tom, jak se jejich dítko bude jmenovat.

Po dítěti dlouho toužili a už jen za pár měsíců jej konečně přivítají na světě. Moderátor Leoš Mareš už před nějakou dobou na sociální síti zveřejnil informaci o tom, že se s manželkou Monikou v březnu příštího roku dočkají miminka. Od té doby jsou manželé pochopitelně pod palbou otázek zvědavých fanoušků, kteří se zajímají o nejrůznější podrobnosti. Nejčastěji se ptají na to, zda dvojice přivítá na světě chlapečka, nebo holčičku. Odpověď na tento dotaz ovšem neznají ani sami rodiče.

Jména mají vybraná

„Pohlaví nevíme. My jsme se rozhodli, že si to nenecháme říct,” uvedl Leoš Mareš v rozhovoru pro radiovou stanici Frekvence 1. „Já jsem nikdy nebyl ten typ, který by hledal vánoční dárky. Třeba moji kamarádi hledali po bytě, kam jejich rodiče schovali vánoční dárky a já jsem jim vždycky říkal: ‚Proboha, proč si to kazíte?’. Já jsem takový držák. Já to fakt neřeknu nikomu a tentokrát to neřeknu ani sobě,” dodal ještě moderátor s tím, že zkrátka s manželkou chtějí, aby bylo pohlaví miminka překvapením i pro ně samotné.

Přestože pohlaví miminka neznají, mají Leoš Mareš a Monika připravená jména pro obě možnosti. „Jména máme,” řekl jen Leoš Mareš, konkrétnější ale být nechtěl.

Monika ukázala bříško

Manželé se k těhotenství nijak významně nevyjadřovali a takřka všechny informace nechávají pod rouškou tajemství. Monika jen výjimečně na své sociální síti sdílí snímky svého rostoucího bříška, když už se ale nějaká fotografie objeví, fanoušci si jí o to více váží. Před nedávnem manželka Leoše Mareše zveřejnila fotku z dovolené, na které seděla na písečné pláži a láskyplně se dívala na své bříško. „Nevím, kdy jsem naposledy měla z fotky husí kůži,” napsala pod příspěvek jedna z dojatých fanynek.

Na dalším snímku pak Monika ukázala bříško pěkně z blízka a reakce komentujících byly obdobné. „První těhotenství si vždy užijete a vychutnáte nejvíc. Je to boží. Přeji pevné zdraví vám i miminku,” uvedla uživatelka sociální síti Instagram pod příspěvek Moniky Marešové, na kterém si nastávající maminka vyhrnula tričko a ukázala svůj pupík v celé jeho kráse.