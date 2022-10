Monika Marešová varuje před úpravami zevnějšku: Když začnete, chcete víc a víc

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová se nijak netají tím, že čas od času navštíví kliniku estetické medicíny a nechá se s pomocí nejrůznějších přípravků a ošetření osvěžit. Zároveň si ale stojí za tím, že by se nic nemělo přehánět. I proto je podle ní důležité svěřit se do rukou opravdového odborníka.

Při pohledu na Moniku Marešovou by asi jen málokdo hádal, že oslavila jedenačtyřicáté narozeniny. Manželka Leoše Mareše ovšem rozhodně nemá svůj půvab zadarmo. Pravidelně cvičí, dbá na vyvážený jídelníček a když je třeba, nechá se zkrášlit pod rukama odborníků z oblasti estetické medicíny. Úpravy jsou to ale vždy velmi lehké.

Všeho s mírou

Monika Marešová ráda využije služeb estetické kliniky, že by ale vyhledávala zákroky, které by nějak zásadně změnily její vzhled, říct nelze. „Myslím si, že opravdu hlavní je pravidlo všeho s mírou. Že bych plánovala, že si nechám něco přešít na obličeji, abych byla vypnutější, to asi ne. Teď jsem hodně dlouho na ničem nebyla kvůli těhotenství a teď vlastně kvůli kojení. Těším se, až mě paní doktorka zase trošku ‚refreshne’,” nechala se slyšet kráska.

Podle Moniky jsou ovšem zákroky až druhořadé. Vůbec největší vliv má totiž na stav pokožky psychická pohoda. „Důležité je hlavně to, jak se člověk cítí. To je totiž ohromně vidět. A pokud se budete uvnitř cítit sklesle a smutně, tak vám žádné napíchnutí nepomůže,” uvedla Monika Marešová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Základem je dobrý lékař

Pokud už se tedy ženy i muži rozhodnout svěřit se do rukou odborníka, je podle Moniky Marešové důležité, aby našli někoho, komu mohou stoprocentně věřit. Estetické zákroky totiž mohou být na jednu stranu velmi zrádné. „Je skvělé, když najdete někoho, komu, co se týká úprav, opravdu věříte a kdo z vás hlavně neudělá voskovou figurínu. Jakmile totiž začnete s těmito věcmi a vidíte efekt, začnete mít tendenci chtít víc a víc. Takže je pak dobré, když vás někdo přibrzdí,” radí manželka Leoše Mareše.