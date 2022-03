Mají tady Boží oko! Vědma řekla, jakou bude Monika Marešová matkou

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika Marešová se před pár dny dočkali vytouženého miminka. Zatímco Leoš už z předchozího manželství má dva syny, pro Moniku jde o úplnou premiéru. Jak si se svou rolí matky poradí? Zeptali jsme se známé kartářky Graciely!

V současné době by snad nemohli být šťastnější. Leoš Mareš a jeho manželka se radují z vymodleného miminka, po kterém několik let toužili. O dítě se snažili delší dobu, dlouho se jim to ale nedařilo. „Ona (Monika, pozn. red.) čekala dost dlouho,” četla kartářka Graciela ze svých karet pro kafe.cz.

Tomu ostatně nasvědčují i slova manželky Leoše Mareše. Před několika lety společně s Leošem v živém vysílání odpovídala na otázku jednoho z fanoušků, který se ptal, zda plánují miminko. „Podle mě otázka typu ‚plánujete děti’ je… Já si myslím, že se to moc naplánovat nedá,” prohlásila tehdy poměrně sklesle bývalá módní redaktorka.

Radostí bez sebe

Nakonec se na ně usmálo štěstí a dnes se manželé konečně radují z krásné holčičky. „Mají tady Boží oko. Je vidět, že to miminko je opravdu požehnané. Je tady radost,” komentovala aktuální dění Graciela. Leoš Mareš, přestože je pro něj malá Alex již třetím potomkem, září štěstím a dává to náležitě najevo. Monika ale příchod svého prvního potomka na svět prožívá jistě ještě intenzivněji. „Je to pro ni velký dar,” našla v kartách vědma.

Dokonalá matka

Čas od času se stává, že prvorodičky zpočátku poněkud tápou a neví si s dětmi tak úplně rady. To ale rozhodně není případ Moniky, která do role matky okamžitě skvěle zapadla. Podle kartářky bude Monika pro svou dceru nejlepší kamarádkou a bude dělat všechno pro to, aby byl život Alex co možná nejkrásnější.

„Bude opravdu dokonalá matka. Bude se snažit, aby její holčička měla všechno, a to taky bude mít,” řekla Graciela. Zároveň dodala, že Monika bude dceři dávat velkou sílu a podporu ve všech směrech. A přesně to samé dá i Alex své mamince. Je tedy jasné, že malá Alex má před sebou skutečně báječný život, během kterého se bude mít jako v bavlnce.