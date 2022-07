Monika Marešová otevřeně o úpravách zevnějšku: Na kliniku chodí pravidelně

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová si i po čtyřicítce zachovává mladistvý vzhled, ke kterému jí dopomáhá nejen zdravá strava a pohyb, ale jak sama přiznala, tak také různé estetické zákroky. Sama ovšem není zastáncem rozsáhlých plastických operací, a tak vsází jen na neinvazivní procedury. Co si na sobě nechala vylepšit?

Manželka Leoše Mareše, Monika Marešová, velmi dbá o svůj zevnějšek. Jen pár týdnů po porodu se vrátila zpět do formy, za což vděčí hlavně pravidelnému pohybu a vyvážené stravě. Je si ovšem vědoma, že čas nezastaví, a tak si k dokonalosti už několik let vypomáhá různými estetickými zákroky.

Oči a botox

Stejně jako spousta dalších, i Monika Marešová se snaží zpomalit stárnutí s pomocí botoxu, které napomáhá předcházet vzniku vrásek. „Chodím na botox, nyní tedy ne, ale těším se, až zase půjdu. Na botox chodím, ten jsem si nechala poprvé udělat někdy ve 35 letech. Pak mám udělané foxy eyes, tedy pozvednutí obočí, mně totiž padá,” prozradila otevřeně Monika v rozhovoru pro primácký pořad Showtime.

Maminka malé Alex zkoušela i výplň rtů pomocí kyseliny hyaluronové, s tím ale úplně spokojená nebyla. „Do pusy jsem si nechala asi dvakrát dát kyselinu hyaluronovou, ale to mi strašně rychle mizí,” postěžovala si s úsměvem.

Žádné drastické zákroky

Přestože Monika Marešová čas od času navštěvuje kliniku estetické medicíny, rozhodně není zastáncem velkých úprav a věří, že by každý člověk měl stárnout elegantně a co možná nejvíce přirozeně. „To, že se chceme líbit sami sobě a že chceme stárnout s grácií, je jasné. Myslím si ale, že aby člověk byl úplně vypnutý a nebylo na něm vidět, že mu je tolik, kolik mu je, tak to podle mě není úplně správně,” myslí si manželka Leoše Mareše.

Monika také ráda dbá o svou pleť s pomocí nejrůznější kosmetiky. Na zkrášlovací rituály nyní ale kvůli péči o dceru Alex nemá moc času. „S malou je vrchol jednou denně umýt obličej a dát si jednou denně krém,” řekla se smíchem. I tak ale vypadá skvěle a po porodu šťastněji a spokojeněji než kdy dřív.