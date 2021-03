Krásná Monika Marešová: Po boku Leoše Mareše jen kvete

Monika Marešová patří mezi nejoblíbenější české influencerky. Na Instagramu ji sleduje 400 tisíc lidí. Zajímá se především o módu a svými outfity inspiruje ženy po celé republice. Jak se po boku nejbohatšího českého moderátora změnil její styl?

Sice nechtěla nijak rozkřikovat, že slaví kulatiny, ale nakonec to přece jen fotka s kouskem dortu na Instagramu prozradila. Málokdo by hádal, že pohledná Monika překročila čtyřicítku. Narodila se 7. března roku 1981.

Pokud je nějaká celebrita opravdovou módní ikonou, je to právě manželka našeho nejslavnějšího moderátora. Když se objeví třeba na týdnu módy nebo jakékoliv jiné prestižní akci, je kolem ní vždy rušno a módní kritici ji vynáší do nebes.

Pojilo ji i velké přátelství se zesnulou uznávanou módní kritičkou Františkou Čížkovou, která ji považovala za nejlépe oblékanou ženu českého showbyznysu. Nejen, že dokáže překvapit extravagantními kousky, ale vynese i elegantní róby nebo zcela konzervativní černé obleky. Ve všem vypadá skvěle.

Hvězda na Gottových osmdesátinách

Když zavzpomínáme na legendární osmdesáté narozeniny Karla Gotta, kam se dostala jen ta největší smetánka, byla se svým manželem jedna z mála, která zvládla dress-code na jedničku. To se o ostatních účastnících akce rozhodně nedalo říci. Občas šlo až o hrůzný zážitek.

Jak Monika prozrazuje, nejraději má ležérní minimalismus a silné světové brandy jako jsou Celine, Bottega Veneta nebo Dior. Díky svému vkusu a hlavně finančním možnostem drží tempo se světovými influencerkami a stejně jako ony má všechny trendy módní kousky, které právě hýbou světem. A světe div se, má je mezi prvními!

V zájmu o módu ji podporuje i její manžel Leoš Mareš, který umí také pustit nějakou tu kačku a Monice koupit trendy kousek. I on se totiž o módu zajímá. Pár se také seznámil na svatbě společného kamaráda a uznávaného stylisty Filipa Vaňka.

Vaněk ji naučil experimentovat

Ten naučil Moniku trochu víc experimentovat a nebát se vynést něco, co by si jiná žena nikdy nenašla odvahu vzít do společnosti. Dříve Monika vsázela především na černou barvu, jednoduchost a klasiku.

Možná se budete divit, ale v soukromí nedá tato módní ikona dopustit na trička, džíny a mikiny. A je jí jedno, jestli jsou levná nebo z konfekce. Na čem ale na druhou stranu zase nešetří, to jsou kabelky a boty. Potrpí si na přední světové značky a z českým tvůrců spolupracuje s Ivanou Mentlovou.

Na to, jak šel čas s Leošem a Monikou, se podívejte do galerie!