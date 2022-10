Monika Marešová znovu v porodnici: Přišla splatit dluhy

Zdroj: Profimedia

Dcera Leoše Mareše už je na světě šest měsíců a známý moderátor i jeho manželka Monika si rodičovskou roli velice užívají. Marešová výročí narození dcery oslavila tím, že odnesla do nemocnice oblečení pro maminky v nouzi.

Monika Marešová je již půl roku pyšnou maminkou dcery Alex a toto výročí oslavila tím, že se vrátila do porodnice a donesla tam použité oblečení pro potřebné.

"Zpět na místě činu. To, že budu rodit u Apolináře, byla první, jasná a jediná volba. A chtěla bych zpětně moc poděkovat za úžasnou péči. Dnes jsem sem přišla tak trochu splatit dluh. Po celou dobu pobytu jsem zde využívala erární oblečení pro miminka," vysvětlila Monika na Instagramu.

"Pokud nevíte, co s oblečením po vašem miminku, zkuste se zeptat ve vaší porodnici, zda by to také neuvítali," dodala Marešová, která s malou Alex a manželem následně navštívila Botanickou zahradu a u půlroční holčičky prý toto kouzelné místo plné rostlin předčilo dokonce i zoo.

Chodíme na stromečky



"Botanická zahrada je nejvíc. Kam se hrabe zatím zoo. My prostě chodíme na stromečky," napsal pyšný tatínek Leoš Mareš k videu, kde jeho manželka Monika vozí v kočárku dceru Alex.

Fanoušci na sociálních sítích Marešovým často píšou, že je jejich holčička celý tatínek a podobu s ním rozhodně nezapře.

"Všude čtu, že je celá Leoš. Já bych chtěla říct, že je to skvělé a vůbec mi to nevadí, že to lidé píšou. Ale doufám, že z ní ve finále opravdu nebude Leoš v šatičkách. To si myslím, že nikdo nechceme, ale už teď je poznat, že bude mít silnou osobnost," svěřila se nedávno Monika pro Showtime se slovy, že je její muž báječný otec.

Alex Marešová oslavila šest měsíců na tomto světě