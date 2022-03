Monika Marešová zažívá trápení s nejmladším synem, tuhle nemoc nechcete zažít

Zdroj: Profimedia

Bývalá manželka a matka dětí moderátora Leoše Mareše sdílela na svých sociálních sítích snímek jejich nejmladšího syna, který se trápí nepříjemnými bolestmi hlavy. Život malého chlapce pronásledují migrény.

Mezi příznaky migrény patří nevolnost, zvracení, přecitlivělost na světlo, zvuk nebo pach. V neposlední řadě hlavně neuvěřitelná bolest hlavy.

Migréna v hlavní roli

„Zatracená migréna,“ posteskla si. „Láska moje,“ rozněžňovala se nad fotkou syna Matěje, který v bolestech leží pod dekou na gauči. Společně se syny tráví společný čas především aktivně a tak se není čemu divit, že nepříjemná migréna dovede pořádně překazit plány a zkazit náladu. Silné migrény provází Matěje už od brzkého věku, v minulosti se s tím Marešová svěřila už serveru super.cz.:"Matýsek od čtyř let trpí dost šílenými migrénami. Je to peklo. Kdo zažil někdy migrénu, ví, o čem mluvím. Strašně ho bolí hlava, zvrací. Potom od odpoledne až do rána spí, to jediné mu pomůže. Nic jiného nezabírá."

Stále single

Monika Marešová, za svobodna Poslušná, je na rozdíl od jejího exmanžela alespoň oficiálně single. Na svých sociálních sítích se prezentuje aktivním životním stylem. Ráda sportuje, má psa a věnuje se naplno svým synům. Se svými syny Jakubem a Matějem se objevuje často i ve společnosti. S moderátorem spolu nežijí už od roku 2010, oficiálně se rozvedli až v roce 2017 poté, co Mareš poznal svou současnou ženu Moniku Marešovou, rozenou Koblížkovou, se kterou čeká svého třetího potomka každým dnem.