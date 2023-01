Bývalá manželka Leoše Mareše je opět šťastná: Monika našla práci snů

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová se po rozvodu s Leošem Marešem tak trochu stáhla z veřejného života. Co dnes dělá první manželka známého moderátora? Minulý rok našla dle svých slov práci snů, ze které je naprosto nadšená.

Monika Marešová je pyšnou maminkou dvou téměř dospělých synů, které má z manželství s Leošem Marešem. Dvojnásobná maminka dlouho hledala ideální zaměstnání, při kterém by zvládala péči o domácnost i dospívající chlapce a to se jí na začátku loňského roku splnilo.

"Dobrý den, jsem se kvůli vám hodila trošičku do gala, převlíkla jsem se z tepláků a rozhodla jsem se, že pro vás natočím tohle video. Spoustu z vás se mě ptá na můj byznys, tak vám řeknu, co mě k němu přivedlo," ozvala se Marešová svým fanouškům na Instagramu.

"Na začátku roku jsem necítila vůbec dobře, nebyla jsem spokojená, nevěděla jsem tak nějak co dál se životem a měla jsem pocit, že se točím v kruhu a nic mě nebavilo," svěřila se bývalá manželka Leoše Mareše.

Mám čas na sebe i na rodinu

Prvním impulsem rozjet podnikání byla pro Moniku Marešovou její kamarádka. "Pak jsem se potkala s kamarádkou, která strašně zářila a sršela novou energií a já jí říkám, ty jo, to chci taky, co to je? A ona mi dala tu příležitost a já jsem úplně happy, protože za těch jedenáct měsíců, co jsem v tomhle byznysu, jsem ani jednou nezalitovala a jsem součástí úžasného týmu. Potkávám spoustu bezvadných lidí, pořád se vzdělávám, posouvám se dál a strasně mě to baví. To jsem přesně potřebovala," vysvětlila dvojnásobná maminka.

"Zároveň mám čas na sebe, na rodinu, na kluky, na pejsky, protože to můžu dělat kdykoliv a odkudkoliv chci a to je prostě skvělý," pochvaluje si Monika.

"Pokud jste na tom podobně a zajímalo by vás víc, pošlete mi na sebe e-mail a já s váma spojím a řeknu vám co dál. Mějte se krásně," rozloučila se Monika Marešová, která vyzvala své sledující, aby se přidali k jejímu byznysu.

Monika Marešová je poslední rok velice spokojená