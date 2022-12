Monika Marešová nepřestává udivovat: Fotkou v plavkách dostala všechny do kolen

Zdroj: Profimedia

Monika Marešová vypadá v posledních měsících snad lépe než kdy dřív. Kráska, která se v letošním roce stala poprvé maminkou, vyrazila před pár dny se svým manželem Leošem Marešem na dovolenou do Ománu, odkud se nezapomněla pochlubit dokonalou fotkou v plavkách. A fanoušci se nestačili divit.

Manželé Marešovi často cestují, i když je pravda, že od narození jejich dcery Alex zdaleka nepodnikali tolik cest jako dříve. Krátce před Vánoci se ale přece jen rozhodli ještě odcestovat za teplem a vyrazili do sluncem zalitého Ománu. A to dokonce bez dcery, kterou vůbec poprvé nechali na několikadenní hlídání babičce.

Nejlepší dovolená

„Tak Omán bychom měli. Je to tam prostě boží. Byli jsme na stejném místě už počtvrté,” pochvaloval si dovolenou Leoš Mareš a k textu připojil společnou fotku s manželkou. Zároveň také vydal humorné varování. „A nepište mi, že mám kouty, nebo dostanete blok,” smál se ještě u fotky moderátor. „No jo no. Když to je těžké, Leoši. Monika vedle tebe prostě mládne a u tebe pak vyniká, jak ty stárneš,” napsala ve vtipu pod fotku jedna z fanynek. „Že jo? Mně to taky tak přijde, sakryš,” odpověděl na komentář Leoš.

Krásná žena a ještě krásnější maminka

Ten, kdo se ovšem postaral o ten největší rozruch, byla právě Monika Marešová. U ní je známo, že dbá o svůj zevnějšek, pravidelně cvičí a zdravě se stravuje. Vždy se tak mohla chlubit štíhlou postavou. Jenže po narození její dcery vypadá snad ještě lépe než kdy předtím.

Z dovolené v Omány svým sledujícím ukázala svou postavu v plavkách a její příznivci se nestačili divit. „Odpadávám. Ta postava!” napsala v komentáři jedna z fanynek. „Krásná žena a ještě krásnější maminka,” přidala se další. Monika zkrátka vypadá božsky. Úchvatné křivky ale zadarmo rozhodně nemá.