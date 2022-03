Monika Marešová porodila, pohlaví miminka práskla Mesarošová

Zdroj: Profimedia

A je to! Těmito slovy Leoš Mareš prozradil, že jeho žena Monika přivedla na svět očekávaného potomka. Už v minulosti pár uvedl, že miminko očekává na konci února. Fanoušci byli jako na trní. Ihned po zveřejnění Leošův instagram zaplavily gratulace, kde se lze dočíst, jakého pohlaví nový přírůstek je.

„Klokan přiletí v březnu,” napsal Leoš Mareš před několika měsíci na svém Instagramu a k příspěvku připojil obrázek čápa nesoucího miminko. Krátce na to v ranní show na Evropě 2 doplnil, že příchod dítka na svět očekávají s manželkou Monikou spíše už na konci února. Je tedy více než jasné, že tisíce fanoušků této zamilované dvojice jsou už několik dní v pozoru a netrpělivě vyčkávají na zprávu, kterou by manželé narození jejich prvního společného potomka oznámili.

To se stalo nyní. Monika Marešová porodila a známý moderátor to zveřejnil na Instagramu.

Nechtělo se miminku ven?

Vzhledem k tomu, že potomek se měl narodit na konci února, spekulovalo se, že Monika přenáší. Je obecně známo, že v případě, kdy se miminku nechce z bříška ven, pomáhá fyzická námaha. Pochopitelně ale jen ta velmi mírná. Leoš Mareš s manželkou Monikou se tedy rozhodli, že budou podnikat procházky do přírody.

„My teď hodně chodíme,” napsal moderátor na Instagramu k fotce z jedné z vycházek. Procházky přírodou jsou pochopitelně nejen skvělé na vyvolávání porodu, ale také uklidňující a pokojné. Na ty bude mít teď Monika dostatek času, jelikož bude tařka každý den chodit s kočárkem.

Pohlaví neznali ani rodiče

„Pohlaví nevíme. My jsme se rozhodli, že si to nenecháme říct,” uvedl Leoš Mareš v rozhovoru na rádiu Frekvence 1, avšak dodal, že už mají s manželkou vybraná jména pro obě varianty. Odpověď na otázku už všichni znají. "Gratuluji, přeji chlapečkovi zdravíčko," napsala totiž modelka Dominika Mesarošová do komentářů.

Tomu, že se jedná o chlapce, napovídala i výbava pokoje, kterou Marešovi pořizovali. Později však Mareš zveřejnil konverzaci se svojí tchyní a v té je jasně řečeno, že je to holčička. Pro Moniku Marešovou se jedná o první dítě, pro Mareše o první dceru.