Monika Marešová se ukázala v přiléhavém modelu, bříško je vidět víc než kdy dřív

Rodinka Marešových se konečně rozroste a manželka nejbohatšího českého moderátora porodí už za dva měsíce miminko. Jestli půjde o holčičku, nebo chlapečka, si zatím pár nechává pro sebe. Jinak se ale na příchod potomka připravuje každý z nich po svém. Monika se předvádí v sexy obepnutých outfitech a Leoš hnízdí. Naposledy stavěl několik hodin postýlku.

Možná by se dalo říci, že ve dvojici Leoš a Monika Marešovi je ten těhotný spíše Leoš. Rozhodně tedy těhotenství více prožívá. I když i na jeho manželce je samozřejmě vidět, jak se na příchod potomka těší, tak moderátor, u kterého se bude jednat už o třetí dítě, přímo září štěstím.

Užívá si i takové radosti, jako nákupy na miminko nebo třeba montování postýlky či přípravu pokojíčku. A že to bude mít malé Marešátko ve svém hnízdečku vystajlované do posledního detailu, nemůže být pochyb. Vždyť Monika je známá svým vytříbeným vkusem.

Monika se odvázala v sexy outfitu

Naposledy se Monika rozhodla, že se odváže, když si na sebe vezme velmi sexy odhalený outfit na silvestrovskou akci svého manžela. Video ze zákulisí, kde je vidět, že si večer s kamarádem naplno užívá, si dal Leoš na svůj Instagram. Monika jako by ani nebyla těhotná. Směje se, vtipkuje, tančí a dovádí. Rozhodně není tlustá, rozteklá ani nateklá, takže má na podobný outfit nárok.

Navíc opět ukázala, že se ráda baví a nezkazí žádnou legraci. Se svým kamarádem a kadeřníkem českých celebrit Mártym Tylem předvedla na videu scénku, kde si hraje na pařmenku, která se na párty rozhodla převléct za těhotnou. Jediný problém, který Monika s overalem měla, byla neschopnost se rychle vyčůrat a jak je známo, těhotné ženy chodí na toaletu pořád.

Leoš svou manželku podporuje ve všem a snaží se, aby se cítila dobře. Naposledy dával dohromady několik hodin dětskou postýlku a jak ve videu přiznal, nebylo to vůbec snadné. Moderátor si myslel, že bude mít vše hotové raz dva a nakonec nad montáží strávil celý podvečer.

Leoš montoval postýlku několik hodin

"Začal jsem 15.45. Trošku se to protáhlo…", napsal si vtipný status pod fotku na Instagramu. V dalším zrychleném videu z montáže prozradil, že nakonec postýlku stavěl dvě hodiny a padesát minut. No možná by si měl moderátor uvědomit, že postýlka patří mezi ty nejjednodušší kusy nábytku a že by měl trénovat, jinak takové skříně bude stavět klidně celý víkend.

Mareš si však i tyhle drobnosti užívá a jistě je rád, že je doma s rodinou. Má za sebou podařenou silvestrovskou show, která prý strčila do kapsy i program s Jiřinou Bohdalovou, na nějž se poslední den roku velmi sázelo. Má tedy vyděláno a může si vesele natáčet svou zatraceně sexy manželku v průsvitném overalu v sedmém měsíci těhotenství.