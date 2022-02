Těhotná je nejkrásnější: Monika Marešová je módní ikonou i s rostoucím bříškem

Zdroj: Profimedia

Kdyby se Monika Marešová zúčastnila soutěže o nejstylovější nastávající maminku, zcela jistě by ji vyhrála. Manželka moderátora Leoše Mareše je známá svou vášní pro módu a styl a inspirace ji neopouští ani během těhotenství. Právě naopak. Těhotná Marešová vypadá naprosto úchvatně!

Zatímco některé nastávající maminky dávají přednost pohodlným těhotenským kalhotám a vytahaným trikům, Monika Marešová si umí svůj outfit pohlídat i několik málo týdnů před porodem. U bývalé módní redaktorky ovšem nikdo ani nečekal něco jiného. Monika se zkrátka v módě vyzná a je to také pořádně vidět. A jak se mnozí z jejích fanoušků shodují, s těhotenským bříškem jí to sluší ještě mnohonásobně více.

Porod je za dveřmi

Moderátor Leoš Mareš vloni v říjnu oznámil prostřednicím Instagramu svým fanouškům, že se se svou manželkou Monikou v březnu letošního roku dočkají vytouženého miminka. V ranním vysílání Evropy 2 pak ještě doplnil, že konkrétně příchod dítěte očekávají na konci února a také prozradil, že jeho pohlaví neznají. A nenechali si jej sdělit dodnes. „Pohlaví nevíme. My jsme se rozhodli, že si to nenecháme říct,” svěřil se moderátor v rozhovoru pro rádio Frekvence 1.

„Já jsem nikdy nebyl ten, který by hledal vánoční dárky. Třeba moji kamarádi hledali po bytě, kam jejich rodiče schovali vánoční dárky, a já jsem jim vždycky říkal: ‚Proboha, proč si to kazíte?’. Já jsem takový držák. Je to fakt neřeknu nikomu a tentokrát to neřeknu ani sobě,” dodal ještě moderátor, který chce zůstat napnutý do poslední chvíle.

O jménu je rozhodnuto

Koncem roku 2021 se Leoš Mareš se svou manželkou rozhodl utéct z chladného Česka na slunné Maledivy. Zatímco Monika dovolenou využila k odpočinku, který jí po narození miminka bude chybět, Leoš se kromě válení u moře věnoval také svojí práci. Po večerech měli ale oba dostatek času na to, aby si konečně ujasnili, jak se jejich dítko bude jmenovat. A to se podařilo. „Jména máme,” řekl ještě Mareš k miminku, pochopitelně ale konkrétnější být nechtěl. Fanoušci by se ale mohli tolik požadované informace dozvědět již zanedlouho.