Monika Marešová se ukázala v plavkách: Tři měsíce po porodu je opět ve formě

Zdroj: Profimedia

Přestože některé maminky ještě několik měsíců po porodu bojují s kilogramy, které během těhotenství nabraly, Monika Marešová mezi ně rozhodně nepatří. Její manžel, Leoš Mareš, se nyní pochlubil její fotkou v plavkách a fanoušci se nestačili divit.

Manželka Leoše Mareše, Monika Marešová, si vždy zakládala na své postavě. Dbala na vyvážený jídelníček a hojně se věnovala také cvičení. A dokonalé tělo si udržela i během těhotenství, kdy přibrala jen několik málo kilogramů. Vrátit se zpět do formy po porodu pro ni tak určitě nebylo nikterak náročným úkolem, přesto nyní mnohým vyrazila dech tím, jak rychle se ke své původní figuře vrátila.

Pozdrav z Česka

Zatímco Leoš se před pár dny vydal na pracovní cestu do Polska, Monika s dcerou Alex si užívaly léta na chalupě. A aby moderátorovi nebylo líto, že nemůže být s nimi, zaslala mu jeho manželka krásnou fotku. Na té drží rozkošnou Alex a společně pózují před zrcadlem. Monika má přitom na sobě pouze plavky. Vůbec poprvé od porodu tak ukázala, jak se její postava (ne)změnila. Ze snímku, o který se moderátor podělil na sociální síti, byli fanoušci v šoku.

Máte doma pořádnou kočku!

Příspěvek s fotkou manželky, který Leoš Mareš sdílel, si okamžitě získal velkou pozornost. A tentokrát nejen díky roztomilosti malé Alex, o níž mnozí tvrdí, že je moderátorovi až neuvěřitelně podobná, ale i kvůli samotné Monice. „Teda, ta má postavu. Jak kdyby nikdy nerodila, máte doma, Leoši, pořádnou kočku! A Alex je moc roztomilá,” napsala do komentářů jedna z fanynek. „Zajímalo by mě, jak to ty ženský dělají, že po porodu vypadají jako reklama na spodní prádlo, když já vypadala jako reklama na odtučňovací tábor,” smála se další.

Je však pravdou, že si Monika svou štíhlou postavu dokázala s přehledem udržet i v průběhu těhotenství. Pár kilo, které nabrala, pak snadno shodila s pomocí procházek a zdravé stravy.