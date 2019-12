Herci se perou se smrtí blízkých morbidně! Promluvil o tom manžel Potokárové

„Každý z kolegů vám potvrdí, že když mu zemřel někdo velmi blízký, představení večer nezrušil. Ani Soňa Valentová. Po obědě zemřel Haspra a ona večer hrála hlavní postavu ve hře, kterou on sám režíroval. Soňo, nechceš to zrušit? Ne! Co budu dělat doma? Oběsím se? Opiju se? Ne, nemá to smysl. Ano, padla opona a ona omdlela, ale dala to. Je to jedna z cest, jak se s takovými věcmi vyrovnat. Divadlo je artterapia takáto,“ řekl Roth.