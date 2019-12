Krutý osud Moniky Potokárové: Po utajené svatbě přišla podezřelá sebevražda!

V divadle znali kolegové Moniku Potokárovou jako milou a pracovitou dívku, nikoho by nenapadlo, že prožívá nějaké vnitřní boje. Nejspíš o tom nevěděl ani její manžel, Robert Roth, který je ze ztráty samozřejmě naprosto zdrcený.

Společná budoucnost se sesypala během jedné vteřiny. Aby toho nebylo málo, byl to právě Roth, kdo svou milovanou našel, nebylo jí však pomoci. Přivolaná zdravotní služba už mohla konstatovat jen smrt. Podle dostupných informací šlo o sebevraždu.

K děsivé události se vyjádřilo hned několik přátel Potokárové. Juraj Loj například napsal: "Je mi to strašně líto, vůbec nevím, co mám napsat. Jediné co mohu říct, Robe, kolegové, přátelé, rodino, Vám všem upřímnou soustrast." Kondolují ale všichni, kdo Moniku znali. SND divadlo se vyjádřilo, že přišlo a jednu z nejlepších hereček své generace… I my se přidáváme a přejeme Rothovi a dalším pozůstalým hodně síly.