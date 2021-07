Monika Štiková promluvila o miminku a ukázala figuru dvacítky

Monika Štiková si naplno užívá svůj život s o 24 let mladším hokejistou Petrem Biniasem. I když Štiková za rok oslaví padesátku, s manželem se již delší dobu pokouší o miminko a z tajemných řečí, které Monika vede, to vypadá, že je vše na dobré cestě.

Monika Štiková, dnes už šťastně vdaná paní Binias, hodila minulost za hlavu a raduje se s každého nového dne po boku svého výrazně mladšího manžela Petra.

I když vztahu Štikové s Biniase zprvu moc lidí nevěřilo, dvojice spolu randí už od roku 2018, kdy byla ještě Monika vdaná a natáčela reality show Štiky. Do mladého milence se zbláznila natolik, že opustila po letech manžela a dokonce úplně přetrhala vztahy se svými dcerami Ornellou a Charlotte.

Štiková za Biniase před rokem provdala a netají se tím, že by ráda svému muži porodila miminko!

Monika Štiková předvedla mladistvou postavu v plavkách, prozradila, jak si ji udržuje

Monika Štiková si aktuálně užívá romantickou dovolenou se svým mladým manželem v Itálii a nezapomíná na Instagramu fanoušky zásobovat zamilovanými fotkami z pláže.

Na jedné z nich Monika odhalila postavu v plavkách a ihned sklidila pochvalné komentáře, zezadu by jí totiž bezmála padesát let hádal málokdo. Štiková pro web zivotvcesku.cz prozradila, jak si štíhlou linii udržuje.

"Lidé mi říkají, že jsem zhubla. Je to dané tím, že neřeším blbosti a nejsem ve stresu. Jak se člověku ustálí psychika a je v pohodě, tak se to projeví i na těle. Můj muž má posilovnu přímo v domě, takže mám stroje pod nosem. Dám třeba sérii po osmi na břicho, ale pak je konec, přiznám se, že posilování bohužel moc nedám. Nejsem příznivcem nějakých brutálních diet, ale snažím se vynechávat sacharidy. Jím hodně často, ale malé porce. Člověk není podrážděný, že by měl hlad, ale také se nepřecpává. S manželem si dáváme keto dietu," svěřila se Štiková.

Je Štiková těhotná? My sami ještě nic nevíme, říká tajemně

Jelikož Monika Štiková již delší dobu ohlašuje, že s manželem pracuje na miminku a nedávno sdílela snímek s rukou na břiše, kde napsala popisek "Asi osud", stále častěji na ni směřují dotazy, zda náhodou není těhotná.

"O tom nebudu mluvit, my sami ještě nic nevíme. Jenom vím jistě, že jsem v pořádku, byla jsem u doktora," sdělila Štiková Blesku velice neurčitou odpověď.

Na snímku z dovolené Monika bříško neukázala, a tak se zatím nedá vypozorovat, zda se již manželům sen o společném potomkovi splnil, či nikoliv. Nezbývá než jim popřát mnoho štěstí a snad se brzy dočkáme dobrých zpráv.

Monika Štiková si s manželem užívá romantickou dovolenou v Itálii.