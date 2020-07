Po svatbě je čeká cesta do ráje: Monika Štiková promluvila o líbánkách i miminku

Monika Štiková do toho nedávno praštila na Staroměstské radnici, kde se stala manželkou Petra Biniase. Nešlo si nevšimnout, že na obřadu chyběly dcery, se kterými nemá hvězda reality show Štiky dobré vztahy. Nic si z toho ale nedělá a soustředí se na novou životní roli manželky. Do budoucna by se ještě ráda stala znovu matkou. Co dalšího prozradila o svých plánech?

Kromě úzkého rodinného kruhu se v den D u Staroměstské radnice motalo mnoho turistů. Náměstí praskalo ve švech, když Monika Štiková vystupovala před radnicí z auta v bělostných šatech. Kromě ní vynikala na svatbě ještě její maminka, které brzy bude sedmdesát.

Bez nadsázky však lze říci, že vypadá o třicet let mladší. S otcem Moniky jí to už dlouho klape. To Monika má milostný život jako na houpačce. Nejprve tvořila rodinu s manželem Michalem Štikou a dcerami Charlotte a Ornellou, ale pak se vše obrátilo o 180 stupňů.

Když následně potkala mladého hokejistu, byla to láska jako trám. Po seznámení s ním rozkvetla jako zralá květina. Na Instagramu se už dřív pochlubila, že rodiče mladého sportovce ji mají rádi. Kvůli vztahu s ním se dokonce přestěhovala do Německa, kde Binias hraje.

Monika Štiková balí na svatební cestu

Nyní je vztah s ním konečně zpečetěn. Dle Moniky byla svatba dokonalá. „Jsme spokojený, šťastný a všechno se povedlo tak, jak mělo,“ svěřila se Šípu Štiková. Dá se očekávat, že po vdavkách následují líbánky.

„Samozřejmě, rovnou odjíždíme na svatební cestu teď,“ podotkla Monika. Kam a na jak dlouho jedou ale prozradit nechtěla. Je pravděpodobné, že mají namířeno někam do teplých krajin, kde si užijí jeden druhého. Třeba se jim tam podaří stvořit vysněné miminko.

Není tomu dlouho, co se hvězda reality show Štiky nechala slyšet, že by klidně ještě miminko měla. Je to pořád v plánu? „To určitě ano. Proč ne? Není mi 105,“ pousmála se Štiková, na jejíž hlase bylo slyšet, že má dobrou náladu.

Usmíří se někdy se svými dcerami?

Tu ji nezkazila ani nepřítomnost dcer na její svatbě. „Mé dcery na svatbu nikdo nezval. Ať tedy netvrdí, že je to nezajímá. To ony nezajímají mě. Neumím si představit, že bych dělala někomu, kdo o mě nemá žádný zájem, takové věci,“ řekla Monika webu eXtra.cz.

„Vsázely jsme se s Ornellou, jestli se to stane. Je smutné, že vlastní dcery netuší, že se vdává jejich máma. Za všechno si však může sama svým chováním k rodině. Ať si dělá, co chce, stará je dost, na rozdíl od jejího manžela,“ popsala stávající situaci dcera Charlotte. Je otázkou, zda se rodina ještě někdy usmíří. Zatím to tak nevypadá.