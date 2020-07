Svatba Moniky Štikové: Dcera Charlotte tvrdí, že matka ohrožuje svůj život!

Monika Štiková se netají tím, že by si ráda se svým novým zajíčkem co nejdříve založila rodinu, podle její dcery Charlotte je to ale čistý hazard, který nemusí její matka přežít!

"To prostě nejde, máma mi sama říkala, že dvakrát potratila, a doktoři jí nedoporučovali mít ani mě, u ségry málem umřela! Nevím, proč se do toho pořád hrne," překvapila Charlotte!

Paní Binias si ale z řečí svých dětí nic nedělá, dle svých slov je odstřihla a nehodlá na tom nic měnit ani v budoucnu! "Nejsem s nimi v kontaktu, neuvidíme se. Je to pro mě uzavřená kapitola! To, co mi moje děti udělaly, se neodpouští! Já jsem pro ně dělala vše, jak citově, tak finančně a když vám navíc jedno z dětí dluží velké peníze, exmanžel vám dluží, a další podrazy. Rodiče a děti si nevybíráme, ale láska není automatická. Když vám někdo opakovaně plive do tváře, nejde to," tvrdí rezolutně "mamá Štiková"! Na zlepšení vztahů v rodině to aktuálně skutečně nevypadá…