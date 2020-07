Monika Štiková řekla ANO zajíčkovi, její rajcovní máma ji strčila do kapsy

Pouťová hvězdička dostála své pověsti stydlivé celebrity a vdala se na radnici u přeplněného Staroměstského náměstí, kde byla pod drobnohledem turistů, rodiny a jistě i několika málo fanoušků. Sladké ano řekla Monika Štiková svému o čtyřiadvacet let mladšímu příteli Petru Biniasovi. V den D ji, bohužel pro ni, zastínila její matka.

Všichni už netrpělivě čekali, kdy do toho Monika Štiková praští se svým kolouchem. Konečně se tak stalo! Vdala se na Staroměstské radnici, takže její svatba neunikla takřka nikomu. Pravdou je, že kolem bylo více turistů než hostů.

Ti se sešli jen ve velmi malém počtu. Pochopitelně nechyběla Moniky maminka, kterou všichni obdivují pro její krásu a sexappeal. Jindřišce Mikluškové bude co nevidět sedmdesát, ale vypadá báječně. Dorazila v sexy upnutých šatech, které zvýrazňovaly její tvary. Postavu by jí mohly závidět dvacetileté holky.

Sexy maminka Štikové jí ukradla slávu, zelené minišaty jí seknou

Zdroj: Šíp

Vlastně by ji postavu mohla závidět i Monika Štiková, které váha ukazuje o pár kilo víc než je zdrávo. To Biniasovi ale nevadí, jelikož je zaslepen nehynoucí láskou. Proč by si ji také jinak bral. Nešlo si nevšimnout, že na obřad nepřišla její dcera Ornella s manželem Josefem Koktou a dětmi.

Účast si dobrovolně odepřela i její druhá dcera Charlotte Štiková, jenž dala přednost jinému programu. Z toho si ale Monika nic nedělala a užívala si přítomnou chvíli. Čerstvá novomanželka házela úsměvy na všechny strany a nešla přehlédnout.

Zřejmě za to mohly tak pompézní a vkusné šaty, které v onen den zvolila. Svoji o mnoho let starší matku však nezastínila a nezastínila by ji ani, kdyby zvolila ještě košatější oděv. To už ale asi nejde. Binias se teď bude muset činit, protože hvězda neúspěšné reality show Štiky se už dříve nechala slyšet, že touží po miminku. Tak uvidíme. Až se Monika začne nenápadně zvětšovat, je jasné, o co jde.