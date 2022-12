Monika Trávníčková se stala načas modelkou, další rok donutí manžela

Zdroj: Profimedia

O tom, že je modeling docela hodně atraktivní zaměstnání, které přináší řadu estetických zážitků, ale i výhod a v neposlední řadě se v něm točí i docela slušné peníze, není třeba pochybovat. Jak jsme zjistili, uvědomuje si to, ač bude mít v prosinci teprve dva roky, i malá dcera zpěváka Bohuše Matuše, Natálka. Jak nám prozradil její hrdý taťka na křtu charitativního kalendáře s názvem Čtyři roční období, v němž je celá pěvcova rodinka vyfocena, nebylo vůbec jednoduché malou modelku k fotografování přemluvit. Na akci nechyběla ani Monika Trávníčková či Zuzana Bubílková.

„Musím přiznat, že se jí do toho zpočátku moc nechtělo a přemlouvání neslavilo úspěch. My s manželkou Lucinkou jsme měli naopak okamžitě jasno, protože jde-li o dobrou věc a v tomto případě o pomoc dětským pacientům, jejich rodinám a handicapovaným mladistvým, prostě lidem v nesnázích, okamžitě jsme na nabídku kývli. Natálka ovšem hodně váhala, vrtěla hlavou a raději si hrála a prozpěvovala, než by si stoupla nebo sedla spolu s námi před objektiv. Naštěstí ale nakonec vše dobře dopadlo. Když jí paní šéfová zmíněného Nadačního fondu Alena Skovajsová takticky zamávala před očima lízátkem, zazářil jí na tváři úsměv a bylo rozhodnuto. Za kousek sladkosti se naše Natálka stala modelkou a první krůčky v téhle branži má tedy už úspěšně za sebou,“ s úsměvem pro kafe.cz vysvětlil Bohuš a pochlubil se listem z kalendáře, v němž figuruje se svými nejbližšími.

K focení naopak nebylo třeba uplácet sladkostmi ani ničím jiným PR manažerku houslisty Jaroslava Svěceného, herečku, moderátorku, patronku nadace Šťastná hvězda a manželku herce Pavla Trávníčka, Moniku.

„To si pište, že ne. Ač se blíží závěr roku a práce je více než dost, vůbec jsem neváhala a nechala se v tomhle, myslím si velice vydařeném a potřebném kalendáři, zvěčnit. Byla to příjemná práce a všichni, kdo jsou na fotkách si spolupráci na kalendáři pochvalovali. A příští rok mne možná jako model nahradí manžel Pavel. Ještě to neví, ale předpokládám, neboť vím, že k charitě má také blízko, že mě vyslyší a buď sám v nějaké netradiční póze nebo se mnou a našimi potomky, se pustí do díla, které pomáhá potřebným. Pro letošek jsem mu ještě dala volno, ale příště se už snad jako model představí. Rozhodně na tom zapracuji, “ rovněž s úsměvem informovala Monika.

Kromě zmíněných se v kalendáři objevují i další známé tváře, tak například Eva Hrušková s manželem Janem Přeučilem, Felix Slováček junior, Zbyněk Drda, Zuzana Bubílková, již zmíněný Jaroslav Svěcený a řada dalších.