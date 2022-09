Burešová a Forejt v show Můj muž to dokáže: Tristana jsme vyrobili za minutu

Zdroj: FTV Prima

Show Můj muž to dokáže, která už dnes startuje na televizi Prima, prověří vztahy celebrit. V zábavné soutěži prokážou při plnění bizarních úkolů svou psychickou a fyzickou odolnost, ale také na sebe leccos prozradí. V prvním díle soutěže, ve které slavné ženy vsází na své neméně slavné muže a věří, že dokážou splnit úkoly moderátorů Adély Gondíkové a Ondřeje Urbana, budou o sto tisíc korun soutěžit Zorka a Míra Hejdovi, Nikola a David Gránští, Václav Noid Bárta a Eliška Grabcová a Eva Burešová a Přemek Forejt. A právě Eva prozradila, jak rychlý její muž v jistých činnostech umí být, až její kolegyně nestačily zírat…

V úvodu pořadu Eva Burešová svého partnera Přemka Forejta vychválila, když moderátorce Adéle Gondíkové odpovídala na otázku, v jakých oblastech Přemek vyniká. „Přemkovi jde všechno. On se do všeho pouští beze strachu a beze studu. Kdykoli jsem ho viděla dělat cokoliv, šlo mu to,“ nešetřila herečka pochvalami na svého muže a dnes už i otce mladšího syna Tristana Williama. „Teď se bojím toho, co jsem řekla, protože je možný, že mu to tady nepůjde,“ znejistěla přece jen na chvíli.

I během soutěže svému partnerovi věřila velmi. Časový limit prvního úkolu, který spočíval v pojídání krajíce chleba na čas, stáhla ze startovacích tří minut na minutu a padesát vteřin, čímž překvapila soupeřky i moderátorku Adélu Gondíkovou. „No co, každá minuta se počítá. Víš, kolik věcí se dá stihnout za minutu? Vždyť i tohle (ukazuje na břicho) jsme mohli stihnout za minutu,“ šokovala a pobavila všechny ve studiu.

V důvěře ve svého muže vyšponovala i další soutěž, ve které měl deset dětí přiřadit na základě podoby ke svým rodičům. A to přesto, že si s jiným dítětem spletl i Evina prvorozeného syna Nathaniela. „Byli jsme v herně, kde za mnou Přemek přišel a říkal, že chtěl z kuliček vzít Nathánka, ale místo něho vzal úplně jinou kudrnatou holčičku. Říkala jsem si, jestli je to normální. A asi za hodinu jsem viděla na skluzavce Nathánka a říkám, jak je šikovnej sám na klouzačce… A to byla ta holčička,“ vyprávěla příhodu Eva Burešová, která svému partnerovi v této soutěži nasadila velmi vysokou laťku.

Co všechno dokáže nejen Přemek Forejt, ale i David Gránský, Míra Hejda a Vašek Noid Bárta – poznají diváci televize Prima už v pátek 2. září ve 20.15 na Primě!