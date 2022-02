Oslňuje svou krásou: Svůdná dcera Munzarové a Dvořáka má statisíce fanoušků

Zdroj: Profimedia

Má slavné rodiče, ale rozhodla se vydobýt si úspěch sama. Anna Dvořáková, dcera herců Barbory Munzarové a Jiřího Dvořáka, si dokázala podmanit statisíce fanoušků na sociální síti TikTok a úctyhodný počet sledujících má i na Instagramu. Kromě zábavných videí postuje i smyslné fotografie, kterými dostává do kolen nejednoho nápadníka.

Přestože je na české scéně poměrně nenápadná, v zahraničí má statisíce fanoušků. Půvabná Anna Dvořáková, která je dcerou slavného hereckého páru Jiřího Dvořáka a Barbory Munzarové, je v pouhých dvaceti letech na internetu nesmírně populární. A kdo by si myslel, že za jejím úspěchem stojí právě její rodiče, ten by se šeredně spletl. Anička si totiž všechno vydřela sama. Jakoukoliv protekci odmítá a cestu životem si chce tvořit podle svého. A to si jí evidentně daří na výbornou.

Chce se stát herečkou

Anička Dvořáková by se po vzoru svých rodičů ráda stala herečkou, ale v současné době veškerou energii investuje do sociálních sítí, kde má statisíce fanoušků. „Přiznávám, že mě hraní opravdu baví. Sice ještě tolik vlastních zkušeností nemám, ale pohybuji se mezi divadlem a filmem odmalička a vždy mě to přitahovalo. Tak uvidíme,” nechala se kráska slyšet pro Blesk. Zatím se před kamerou objevila dvakrát. Poprvé v televizním filmu Klec, podruhé pak v epizodní roli v seriálu Hlava medúzy.

Mohla by být modelkou

Dvořáková má na sociální síti TikTok více jak 1 milion sledujících. Je jasné, že ne všichni ji sledují jen kvůli vtipným videím, které mladá influencerka natáčí, ale také pro její oslňující krásu. Anička Dvořáková by totiž mohla z fleku dělat modelku. Dokonce už byla i několikrát oslovena, jenže ji tento průmysl úplně neláká. „Pár agentur už mě zastavilo, ale tímto směrem asi nepůjdu. To není moc pro mě,” odpovídala mladá kráska na otázku, zda by se nechtěla postavit na modelingová mola a fotit kampaně pro světoznámé značky.

Šanci stát se modelkou Anna Dvořáková bezesporu má a alespoň ví, že kdyby náhodou její kariéra herečky nevyšla a natáčení videí na TikTok by ji omrzelo, vždy má ještě zadní vrátka. V současné době je pro ni ale, zdá se, známá sociální síť naprostou prioritou. A ještě aby ne. Díky obsahu, který postuje, vstoupila do povědomí širší veřejnosti i ve Spojených státech. Kariéru má tedy rozhodně skvěle našlápnutou.