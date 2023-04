Muradov konfrontoval Zbyňka před zraky Sabiny! Rozhovor skončil dřív, než začal

Zdroj: Profimedia

Sabina a Muradov opět vyrazili do společnosti. Nový pár si udělal výlet na pro ně velmi speciální událost. Ruku v ruce dorazili na turnaj Oktagon 41, který se odehrál v Liberci. Právě na jednom z turnajů MMA organizace se poznali. V prosinci mezi nimi přeskočila jiskra přímo před zraky tehdejšího Sabininého přítele Zbyňka.

Jako čerstvé hvězdy pár týdnů po skončení Love Islandu vyrazili Sabina se Zbyňkem a dalšími zlatíčky z populární reality show na sportovní galavečer. Zbyněk jakožto velký fanoušek bojových sportů inicioval fotografii s Muradovem a tím to celé začalo. Mladá tanečnice známého bojovníka označila na fotografii, slovo dalo slovo a přišel rozchod a následně nový vztah.

Divoké začátky

Sabina a Muradov svou lásku dlouho tutlali. Bojovník se na začátku k hvězdičce reality show nevyjadřoval příliš lichotivě. Po pár týdnech se ovšem díky jejich instagramovým příběhům provalilo to, že se doopravdy vídají. Tanečnice díky novému vztahu dostávala od fanoušků pořádnou nálož hejtů. Zadostiučinění dostala až v moment, kdy Muradov sdílel na svém instagramu video s ní a promluvil o tom, že tvoří oficiální pár a jsou spolu šťastní.

Bývalých se nezbavíš

Zbyněk se z rozchodu vzpamatovával velmi dlouho. Někteří jeho fanoušci si dokonce myslí, že konec vztahu stále nemá zpracovaný. Na svých sociálních sítích často sdílí příspěvky mířené na Sabinu. Snažil se na ni zapomenout společnými výlety s přáteli z Love Islandu Kryštofem a Denisou. Už na jednom z prvních výletů narazil. Na galavečeru bojových sportů organizace KSW potkal Sabinu a Muradova. "Sabina si užívala pozornost po boku Muradova. Když na ni ovšem nemířil žádný z fotografů, působila docela znuděně," prozradil pro Šíp člověk, který se galavečeru také účastnil. "Muradov tam měl plno známých, se kterými se hojně bavil, Sabině se moc nevěnoval. Zatímco tam většinu času posedávala sama, Zbyněk se s partou z Love Islandu fotili s fanoušky a užívali si večer."

Neuběhlo moc času a stejná situace nastala znovu. Tentokrát to bylo ovšem o něco horší. Zbyněk na Oktagonu v Liberci seděl dvě řady za Sabinou a Muradovem. Podle svědků se Muradov za Zbyňkem vydal a snažil se s ním mluvit. "Zbyněk seděl pár míst za Sabinou a Muradovem, měl je přímo před sebou. Často se na ně díval, ale smutný být rozhodně nemusel. Oba dva trávili čas na svých telefonech," prozradil pro Šíp jeden z diváků. "V jeden moment dokonce Muradov vstal a šel za Zbyňkem, vypadalo to, že s ním chce mluvit, Zbyněk ale o rozhovor podle toho, jak to vypadalo, nestál." Co si pánové stihli říct, ví jen oni samotní.