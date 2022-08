Makhmud Muradov se nevzdává: Kvůli styku s dcerou žaloba k Vrchnímu soudu

Zdroj: Profimedia

Makhmud Muradov po rozchodu s Monikou Bagárovou řeší velice nemilý problém. Ačkoliv jedenáct let žil střídavě v Čechách a zplodil zde dceru se známou zpěvačkou, nyní má vstup do země od úřadů zakázaný. Zápasník MMA je ze situace obzvlášť zdrcený proto, že se nemůže vídat se svou dcerou Ruminkou. Z tohoto důvodu podal Muradov žalobu k Vrchnímu soudu.

Makhmud Muradov byl ze zákazu vstupu do země velice zaskočený. Podle dostupných zpráv je bijec údajně nebezpečný, a proto se musel vrátit do rodného Uzbekistánu a do České republiky dostal stopku.

"Zákon jsem nikdy neporušil. Ani žádné kontakty s mafií nebo teroristy nemám a ani jsem nikdy neměl. Aspoň co vím. Zrušili mi vízum, dostal jsem jen vízum na výjezd z Česka. Mám teď zákaz se tam vrátit a nevím proč," postěžoval si zápasník webu Extra s tím, že se hodlá bránit.

"Podali jsme žalobu na Vrchní soud, čekáme na odvolání. Musíme vyhrát, protože Česká republika, a to vím stoprocentně, neměla jediný důvod udělat to, co udělala. Opravdu nevím, kvůli čemu to je. Nevím o žádném jiném státě, který by se takhle zachoval k někomu, jako jsem já. Možná někomu ležím v žaludku. Prostě nevím. Tolik let jsem tam žil, platil vysoké daně, dělal jsem všechno, co jsem dělat měl," dodal zdrcený Muradov, kterému už velice chybí jeho milovaná dcera Rumia.

Stesk po dceři

Makhmud Muradov poslední týdny vidí svou dceru pouze skrze videohovory a malá Rumia mu každým dnem chybí více.

"Všechno jsou to maličkosti, ale nejhorší je, že nemůžu přijet a obejmout dceru. To je strašné. Pokaždé, když s ní mluvím, je mi víc a víc smutno," přiznal zmíněnému webu. Bez boje se ale Makhmud prý rozhodně nevzdá.

"Asi se to takhle muselo stát, já to ale nevzdávám. A určitě vízum dostanu. Už to mám rozjeté. Dostanu vízum i do jiných zemí Evropské unie, ale i v Česku to vyřeším a pak se vrátím. Opravdu neměli jediný důvod mi to vízum sebrat," uzavřel Muradov.

