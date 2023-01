Tajní muži kolem Elišky Křenkové: Rozumí si s Lamborou, lísal se k ní Langmajer

Zdroj: Profimedia

Krásná mladá herečka si na nezájem mužů nikdy nemohla stěžovat. Objevovala se po boku těch největších fešáků českého showbyznysu i movitých podnikatelů. Věk u ní nikdy nehrál roli, brala starší i mladší ročníky.

Sexy herečku s dlouhými vlnitými vlasy, Elišku Křenkovou, jste poprvé mohli vidět v televizi už v roce 2005 a to v oblíbeném televizním seriálu Ulice, následně v letní komedii Karla Janáka Rafťáci či v pohádce Škola ve mlejně.

Následně přišly větší role v podobě komedie Muži v naději či v televizním seriálu Vyprávěj. Úspěch slavila i s komedií Probudím se včera, Padesátka nebo dramatu Andělé všedního dne.

Krásná Eliška neměla nikdy o nápadníky nouzi

Křenková tedy i ve svém věku měla to štěstí, že si zahrála různé povahové žánry. Stejně to má i s muži. Její postelí prošly nejrůznější typy milenců. Dlouhou dobu Eliška chodila s podnikatelem Patrikem Havrlíkem, který vlastní luxusní restauraci Atmosphere a je také spoluprovozovatelem baru v Paláci Akropolis. Seznámili se ne příliš romanticky a to právě na baru, kdy Křenková pracovala v jednom z jeho podniků a on ji tam sbalil.

V jiném baru se ale kráska zakoukala do lamače ženských srdcí zralejšího věku, Jiřího Langmajera, který jejímu kouzlu prý také podlehl. Nevěděl, že chodí s podnikatelem Havrlíkem, tudíž jí celý večer špital do ouška a Křenková se vůbec nebránila. Mezi ní a Patrikem byl konec. Bohužel Langmajer následně zjistil, že mu nevyhovuje po povahové stránce. Eliška je prý až příliš razantní a říká se, že z ní měl dokonce strach.

Po jejím boku byl viděn Langmajer a spekulovalo se i o Lamborovi

Spekulovalo se i o jejím vztahu s hezounkem Markem Lamborou. Po jeho boku se totiž objevila na několika akcích. Dokonce si spolu zahráli v pohádce Princezna zakletá v čase, kde mezi nimi měla přeskočit jiskra. I když je Lambora o nějaký ten rok mladší, herečka s tím nejspíš nemá problém.

V poslední době je ale herečka sama, pracuje a po vztahu se jí nestýská. „Nějaká zvaní na kafíčka přes sociální sítě mě míjejí. Neodpovídám na ně,“ řekla pro novinky.cz.