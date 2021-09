Myslivcová není jediná, za volantem se při zběsilé jízdě natáčela i Kopřivová!

Zdroj: Profimedia

Dominika Myslivcová si nedávno na sociální síti uřízla pořádnou ostudu. Během jízdy autem natáčela nepřipoutaného psa, který posedával na místě spolujezdce. Blonďatá blogerka přitom není jediná známá osobnost, která se za volantem někdy chovala nezodpovědně.

"Do parčíku," napsala Dominika rozverně k příspěvku, který sdílela ve stories. Na videu je navíc vidět, že influencerka během řízení levou rukou drží nejen volant, ale také kelímek s kávou. Rozhořčené reakce proto na sebe nenechaly dlouho čekat.

Do Myslivcové se okamžitě pustila Nikol Leitgeb, dříve Štíbrová. "Parčík je hned druhé místo na P, kam bych tě za tohle poslala," zpustila zhurta herečka a novinářka. "Holky, prosím, přestaňte bejt k*ávy. Vaše rozbitý pusinky jsou mi jedno, ale ohrožujete nás ostatní," dodala Nikol.

Soška, která je sýkorka

Další, kdo Dominiku sjel, byla známá herečka Tereza Brodská. Ta sledující pobavila jednoduchým návodem, jak někoho pokárat i bez použití vulgárních výrazů. Brodská totiž ukázala fotku nepovedené sošky, které by se mohlo říkat "pí*a".

"Věděli jste, že toto slovo, které si na sošce můžete domyslet, znamenalo ve staromoravštině sýkorka? Takže doporučuji, když máte kolem sebe pí*u, můžete jí říct: ´Sýkorko´," dodala herečka známá ze seriálu Slunečná.

Dominika se pak za svoje chování ale omluvila a snažila se vysvětlit, jak se všechno seběhlo. "Na videu vidíte, že jsem jela 30km/hod, vyjížděla jsem od mekáče a byla to otázka pár vteřin. Na dálnici bych si to nedovolila, protože mám před tím velký respekt a jezdím opravdu opatrně," sypala si popel na hlavu.

Před několika lety se během rychlé jízdy na dálnici natáčel moderátor a manžel tenistky Karolíny Plíškové Michal Hrdlička. A nebyl jediný, za krále self videí za volantem jeden čas platil také moderátor Leoš Mareš. Ten pak dokonce sdílel video, které mu přišlo do jeho dvou mladých příznivců.

Mareš kluky jedině pochválil

Kluci se Marešovi pochlubili záznamem, při kterém za jízdy poslouchali jeho písničky. Řidič sice nedržel v ruce telefon, každé tři vteřiny se ale podíval do kamery a zpíval. A Leoš? Měl z jejich chování velkou radost a nakonec je pochválil. "Kluci mají pohodu. Díky, hoši," napsal jim vděčně za to, že propagují jeho tvorbu.

Podobný průšvih má na triku také modelka Veronika Kopřivová. Nejdřív všem ukázala, jak v jejím podání vypadá nezávislá jízda v kabrioletu. S kšiltovkou nasazenou dozadu dělala snad všechno kromě toho, aby se věnovala řízení. Tancovala, zpívala a v jednu chvíli dokonce pustila volant.

Velký poprask způsobilo i další video, které vzniklo v době, kdy Veronika ještě randila s hokejistou Jardou Jágrem. Protože se tehdy spekulovalo, že to mezi dvojicí už dávno neklape, rozhodla se všem škarohlídům zavřít pusu. "Dělej, rozcvičuj se, dneska hrajete proti Brnu. To jsou ti, co vyhráli tu ligu, ne," pokřikovala na spícího sportovce, zatímco jela po D1.

Chování Kopřivové vyvolalo bouřlivé reakce ještě z jednoho důvodu. Veronika video pořídila jen pár dnů po tragické nehodě dvou kamarádek z Mostecka. Také ony živě streamovaly svoji zběsilou jízdu, při které jedna z dívek přišla o život.

Ještě, že se nikomu nic nestalo. Takhle Dominika Myslivcová natáčela svého psa během jízdy v autě.