Vševěd ze soutěže Na lovu: Brýle patří Nově, v soukromí byste ho nepoznali

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. alias Doktor Vševěd je novou hvězdou TV Nova. Jeho IQ dosahovalo již v sedmnácti letech hodnoty 148 a v soutěži Na lovu je nejobávanějším lovcem. Co ale dělá ve volném čase a jak se vůbec k práci v televizi dostal?

Jiřího Martínka znají televizní diváci ze soutěže Na lovu, kde pod přezdívkou Doktor Vševěd svými vědomostmi drtí většinu účastníků. Nabídka od TV prý přišla zcela nečekaně, když byl známý lovec zrovna na dovolené.

"Jedna slečna z castingu mi napsala, zda se nechci podílet na nové soutěži. Byl jsem zrovna na dovolené a požádal ji, ať se mi ozvou za týden. Nevzdala to a ozvala se pak znovu. Snažil jsem se z ní vydolovat, jak na mě přišli, ale pořád mi tvrdí, že mne našla na internetu jako spoustu jiných kandidátů. Na počátku bylo osloveno asi tisíc potenciálních lovců, ale mnoho z nich odmítlo, takže na Barrandov šly desítky lidí. A stále ještě je vystavený inzerát na dalšího lovce," svěřil se Martínek Blesku.

Přišel jsem na Barrandov, tam jsem dostal stootázkový test, kde jsme měli napsat stručné odpovědi. Já jsem ke každé napsal ještě vždy něco navíc, jak je mým zvykem, což prý bylo v mém případě to, co je nadchlo, a říkali si: To bude náš člověk," zavzpomínal Jiří.

Kdybych neměl rodinu, uživilo by mě to

Jiří Martínek v rozhovoru pro výše zmíněný web mimo jiné prozradil, jak často natáčí oblíbený pořad. "Natáčí se v takzvaných štacích. Jedna štace je pět dní za sebou jako cyklus a z toho jsem tam tři, maximálně čtyři dny. Vždy tam musíme být minimálně dva, kdyby se jednomu cokoli stalo, aby druhý zaskočil. Navíc nás pořád baví být ve studiu s fajn týmem okolo sebe," vysvětlil.

I když je obávaný Doktor Vševěd televizní hvězdou, pouze z jednoho platu by prý svou rodinu neuživil.

"Řeknu to tak: kdybych opustil práci v civilu a neměl rodinu, tak by mě to uživilo. Je to slušný přivýdělek. Smutné spíš je, jak mě platí Akademie věd. Člověku s dvěma doktoráty nezačíná měsíční plat ani trojkou. Samozřejmě mluvím v řádech desetitisíců. Teď se do protestů pustili učitelé na vysokých školách a držím jim palce, aby se jim ohodnocení zlepšilo. V Akademii jsou platy podobně mizerné. Holt daň za to, že svůj koníček – který mě moc baví – dělám jako povolání," pochvaluje si brýlatý sympaťák a doplňuje, v čem podle něj tkví úspěch vědomostní soutěže. "Přidanou hodnotou je Ondřej Sokol. Drží humor, přesto je to seriózní. A jako lovci jsme si také velmi sedli, a vůbec, Češi jsou kvízový národ," tvrdí Martínek.

Brýle patří Nově

Ačkoliv Jiřího Martínka poznávají fanoušci hlavně kvůli charakteristickým černým brýlím, v civilu je ale ještě donedávna nenosil, jelikož se jedná o rekvizitu patřící TV Nova.

"Patří Nově, jsou umístěny v ateliéru a opouštějí ho jen v případě mobilizace či živelné katastrofy. Nedávno jsem byl jako host v jiném pořadu a měl jsem je tam mít na sobě. Předávání připomínalo vojenskou akci. Je pravda, že mi říká hodně lidí, že mi sluší, proto jsem si nechal teď udělat i na civilní nošení trochu výraznější brýle. Už mi lidé netipují 60 let, ale jen padesát," říká s úsměvem.

"Odmalička mě baví turistika a chodím hrát fotbálek s kamarády. To je okopávaná, jejímž základem jsou ta tři piva po tom. Donutím se rozeběhnout, ale jsem si vědom, že jako hráč jsem špatný," svěřil se Martínek se svými koníčky.

"Mám svých sedm divů světa. Už jsem viděl Čínskou zeď, díky tomu, že jsem kdysi v Riskuj! vyhrál poukaz od cestovky asi na 130 tisíc. Jel jsem za to do Číny, pak k moři s manželkou, podnikl ještě nějaké cesty po Evropě a nakonec zbylo i pár tisíc pro rodiče. Druhým od června 2018 splněným divem je stodvacetikilometrová pouť do Santiaga de Compostela. Mezi zbylých pět patří pyramidy v Egyptě, skalní město Petra v Jordánsku, karibský ostrov Svatá Lucie, NP Petrifi ed Forest v Arizoně a Austrálie. Letos mířím s kamarády do Skotska, ale snad vyjde čas a last minute třeba na ty pyramidy," uzavřel.

