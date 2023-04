Kalkulátor z Na lovu je už 20 let zadaný: Lásku vyhrál díky vědomostní soutěži

Jakub Kvášovský

Jakub Kvášovský alias Kalkulátor z populární vědomostní soutěže Na lovu je oblíbený nejen mezi samotnými soutěžícími, ale také hlavně mezi divačkami. Ty mají ovšem u sexy lovce smůlu. Kalkulátor už je totiž dlouhých 20 let šťastně zadaný. A to s ženou, která stejně jako on překypuje vědomostmi.