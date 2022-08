Naďa Konvalinková si prožila těžké časy, dcera spadla do závislosti na alkoholu

Zdroj: Profimedia

Naďa Konvalinková a Oldřich Kaiser se trápí kvůli dceři Karolíně, ta našla zalíbení v alkoholu, kterému dlouho holdoval i Kaiser, svou závislost ovšem nezvládla ukočírovat a skončila v léčebně.

Démon alkohol

Od dětství byla vedena k herectví, především Naďa v ní viděla talent. Karolínu ale odradilo nejspíše to, že jí řada lidí nařkla z protekce. Na herectví tak velmi brzy zanevřela. Problémy s nekončícími večírky a alkoholem došly tak daleko, že ji pár dnů před maturitou vyhodili ze školy. Více než ji, to ovšem trápilo její maminku. Karolína nakonec skončila v protialkoholní léčebně. Starosti o dceru nebyly to jediné, co tehdy Konvalinková prožívala. Byla v bouřlivém manželství s Kaiserem, který tehdy také hodně pil. Na léčbě skončil hned několikrát. Po léčbě se Karolína rozhodla začít s herectvím znovu. Její styl života se na ni ovšem podepsal a to zejména na jejím vzhledu. Hrála jen v několika méně známých filmech.

Bouřlivý vztah

Naďa se s hercem Oldřichem Kaiserem seznámila v roce 1975 na divadelní premiéře hry Mladý muž a bílá velryba. Zamilovali se do sebe na první pohled. O pět let později se vzali a narodila se jim dcera Karolína. Kaiser vedl bohémský život, hodně pil a dělal skandály. To všechno se odrazilo na jejich manželství. Rozvedli se ovšem až po pětadvaceti letech. Herečka na svého bývalého manžela nyní vzpomíná jen s láskou, může za to hlavně jeho pověstný smysl pro humor. „Myslím, že jen málokdo se v životě nasmál tolik jako já,“ uvedla v pořadu 13. komnata v České televizi.