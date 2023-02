Naďa Urbánková si prošla peklem: Smrt dítěte, nevěra a opakované zrady mužů

Zdroj: Profimedia

Nadě Urbánkové se v umělecké branži mimořádně dařilo, pravým opakem ovšem byl její soukromý život. Zpěvačka zažila několikrát bolestné zklamání v lásce a její první manželství zničila obrovská tragédie.

Naďa Urbánková na fanoušky i okolí vždy působila jako věčně usměvavá optimistka, její život ale rozhodně nebyl procházka růžovým sadem.

První manželství s hercem Karlem Urbánkem bylo sice šťastné, bohužel ho ale zničila tragédie. Zpěvačka totiž za dramatických okolností přišla o své první dítě. V nemocnici zjistili, že miminko, je mrtvé a ona ho musela porodit. K rozpadu manželství prý také přispělo, že manžel začal hodně pít.

"Já si myslím, že jsem dělala zásadně špatně jednu věc. Když jsem se s mužským seznámila, tak jsem byla tak strašně zamilovaná, že jsem byla ochotná dělat všechno a na něm jsem nechtěla nic," přiznala Urbánková v pořadu České televize 13. komnata. Na bolestivou událost se pak Urbánková pokusila zapomenout v náručí herce Josefa Abrháma.

Zrada Abrháma

První neshody mezi Naďou Urbánkovou a Josefem Abrhámem přišly poté, co zpěvačka oznámila, že by se ráda stala matkou. Herec se ale v té době ještě na roli otce necítil a za zády Urbánkové začal chodit se svou budoucí manželkou Libuškou Šafránkovou.

O jeho vztahu se Naďa dozvěděla náhodou od své kadeřnice a bylo to pro ni opět veliké trauma. "Tak jsem pochopila, že je to vážné, že jsem byla pravděpodobně jediná, která to v Praze nevěděla," řekla hvězda ve výše zmíněném pořadu.

Zhrzená Urbánková následně odjela na festival do Nashvillu, kde se provdala za překladatele a textaře Jana Nemejovského. Druhé manželství se sice zpočátku jevilo jako spokojené a zpěvačka se dočkala své vytoužené a jediné dcery Jany, ani tento vztah ale nakonec zpěvačce nevydržel. Následoval rozvod, po kterém hvězda zůstala několik let sama.

Do třetice se v roce 1990 provdala za dětského lékaře Josefa Havlíka a společně s ním a dcerou se odstěhovala do Švýcarska. Tam na Urbánkovou ale čekalo další obrovské zklamání.

Bankrot a dluhy po manželovi

Naďa Urbánková po nějakém čase zjistila, že třetí svatba ze strany jejího muže nebyla z lásky, ale z čisté vypočítavosti.

Zpěvačka si na své jméno brala úvěry, na což nakonec fatálně doplatila. Peníze se začaly záhadně ztrácet a hvězdě se brzy ozvali věřitelé ze Švýcarska i z Ameriky a chtěli splatit zapůjčené částky.

Po rozchodu se zpěvačka zhroutila a kvůli exekucím přišla o téměř veškerý majetek. "Proplakala jsem si hektolitry slzí a spolykala tuny hořkosti, i jsem měla pocit, že visím na šibenici a jsem hluboko pod vodou, kde nevidím paprsek sluníčka," vzpomínala v 13. komnatě na těžké období. Nakonec už si Naďa Urbánková do života nového muže raději nepustila.

