Dcera Urbánkové potvrdila slova lékaře: Jak se změnil stav legendární herečky?

Zdroj: Profimedia

Naďa Urbánková skončila před pár dny s těžkým průběhem covidu v nemocnici a vzhledem k věku o ni měli nejbližší a fanoušci veliké starosti. Dcera zpěvačky Jana Fabiánová poprosila na sociální síti o modlitby, o den později se ale sledujícím ozvala s dobrou zprávou. Stav její maminky se prý rychle zlepšuje.

Naďa Urbánková ke konci týdne pořádně vyděsila své příznivce, když musela být náhle převezena do péče lékařů kvůli covidu-19, kterým se nakazila. Pro hvězdu je virus velice rizikový, a to nejen proto, že v minulosti prodělala rakovinu, ale i kvůli vysokému věku.

"Jestli máte v téhle nelehké době kousek modlitby nazbyt, prosím věnujte ji dnes mojí mamince. Je v nemocnici s covidem a není jí vůbec dobře. Prosím nevolejte jí, nemůže k telefonu. Jen na ni, prosím, myslete. Bohužel ani já k ní momentálně nesmím," napsala Jana Fabiánová na Facebooku.

Fanoušci začali ihned známé zpěvačce psát desítky vzkazů, ve kterých jí přáli rychlé uzdravení a jejich prosby byly opravdu vyslyšeny. Podle dcery Urbánkové se stav její maminky během krátké chvilky výrazně zlepšil.

Dokonce mě k ní pustili

"Nevím jak to máte vy, ale za mě kolektivní modlitba funguje," ozvala se Jana Fabiánová den poté, co Naďu Urbánkovou odvezli do nemocnice.

"Včera bylo stanovisko lékaře: stav velmi vážný. Ve středu ráno měla máma horečku přes čtyřicet stupňů. Dnešní stanovisko: výrazné zlepšení. (Teplotu už nemá)," potěšila dcera zpěvačky všechny fanoušky Urbánkové.

"Dokonce mě k mámě dnes pustili. Moc a moc vás všechny pozdravuje, děkuje vám za modlitby, energii a lásku. Říkala, že se cítí mnohem lépe. Moc a moc vám všem děkujeme umíte zázraky," dodala Fabiánová, které se samozřejmě ulevilo, jelikož má s maminkou velice blízký vztah.

Jana Fabiánová měla o maminku veliké obavy