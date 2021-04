Bývalá manželka Pohlreicha: Naděžda s ním emigrovala do Nizozemí. Co dělá teď?

O slavném a prostořekém kuchaři Zdeňkovi Pohlreichovi jste toho již četli spoustu. I o jeho současné manželce Zdeňce je čas od času slyšet. Víte ale, kdo byla jeho první žena? Jmenovala se Naděžda a s kuchařem ji pojila velká láska.

Zdeněk Pohlreich je nyní podruhé ženatý s koňařkou Zdeňkou, která před několika lety překonala rakovinu a vypadá to na osudový vztah. Drsný kuchař je po jejím boku něžný a pozorný.

Byl ale takový i ke své první ženě, hotelové manažerce Naděždě? S tou žil Zdeněk mnoho let a dokonce spolu emigrovali do Nizozemí. Spolu také mají dvě děti, syna Honzu a dceru Terezu.

I když vztah gastro páru nevydržel, důvod rozvodu se nikdy na veřejnost nedostal. Proslýchá se ale, že Pohlreich Naďu podváděl se svou dnes již oficiální ženou Zdeňkou. S tou byl totiž přistižen na záletech a následný rozvod na sebe nenechal dlouho čekat.

Pletky s ženatým Pohlreichem

Ta se sama v jedné televizní talk show prořekla, že měla s přisprostlým kuchařem pletky už kdysi během jeho pobytu na Novém Zélandu. Vztah však musel skončit právě proto, že za ním přijela jeho tehdejší manželka Naďa.

Zdeňka se ale nakonec přece jen dočkala a kuchař si bývalou hráčku softbalu, která má sama z předchozího vztahu dva syny, vzal za manželku.

Rozvod rozhodně tichý nebyl, vypukla bitva o peníze a majetek. Naďa navíc krach manželství nesla velmi těžce. Pohlreich se o soukromí odmítal s médii bavit.

O rozvodu se nechtěl kuchař bavit

Na přímý dotaz Blesku, zda odchází od rodiny kvůli milence, tenkrát odpověděl: „Je to jen moje soukromá věc, nechci svůj osobní život rozebírat veřejně. Do toho, co se děje u nás v rodině, nikomu nic není.“

Nejhoršími okamžiky pro Naďu tenkrát byla první společná dovolená syna Honzíka, Zdeňka a tehdy ještě jeho milenky. Byla to prý pro ni rána pod pás, nechali se tenkrát slyšet sousedi.

Nyní má Naďa podnik nazvaný Malá pekárna v Letech u Dobřichovic, kde prodává svým zákazníkům dokonalé pečivo a jiné laskominy. Její šéfcukrářkou je šikovná Denisa s dvanáctiletou praxí, která pekla i u jejího exmanžela v Café Imperial nebo Next Door.

Na ty nejlepší hlášky Zdeňka Pohlreicha z kulinárních pořadů se podívejte ve následujícím videu!

Zdroj: Youtube