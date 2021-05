Hvězdy a boháči: Novopečená maminka Naomi Campbell randila s velkými jmény

Zpráva o tom, že je matkou, všechny zaskočila. Padesátiletá modelka Naomi Campbell v úterý na sociální síti sdílela snímek, prostřednictvím kterého světu oznámila, že se dočkala dcerky. To spustilo mnoho spekulací, modelka totiž dle dostupných informací žádného partnera nemá. Bude tedy dítě vychovávat sama?

Tohle snad nikdo nečekal. Modelka Naomi Campbell, která je již nějaký ten pátek zcela bez partnera, na sociální síti sdílela snímek, kterým oznámila, že se jí narodila holčička. „Není žádné větší lásky,” napsala k fotografii. Lze tedy očekávat, že se o miminko a jeho výchovu postará sama. Naomi nikdy moc velké štěstí v lásce neměla. Během svého života randila s velkými hollywoodskými hvězdami a světovými miliardáři. Dlouhého trvání ale ani jeden ze vztahů neměl…

Robert De Niro i Leonardo DiCaprio

Počátkem devadesátých let byla modelka spokojována s hercem Robertem De Nirem. Jakékoliv spekulace o jejich sblížení však odmítala. Veřejnost si však myslela něco jiného. V roce 1993 prožila první velký románek s hudebníkem a členem kapely U2 Adamem Claytonem. Láska to byla tak velká, že se dokonce zasnoubili. Jen o rok později byla však vztahu konec.

Oscarový herec Leonardo DiCaprio je známý pro svou posedlost modelkami, a tak bylo nemožné, aby jeho pozornosti Naomi unikla. Dle webu Daily Mail spolu v půlce devadesátých let prožili krátké vzplanutí, které skončilo stejně rychle, jako se objevilo. Následovaly vztahy s podnikatelem Flaviem Briatore či Badrem Jafarem, miliardářem, který měl při příležitosti oslav jejích pětatřicátých narozenin pronajmout osm pater slavné budovy Burj al Arab v Dubai. Velká párty jej vyšla na zhruba 37 milionů korun.

Nejdelší vztah a zpěvák One Direction

Následovaly románky například s hercem Gerardem Butlerem, magnátem Marcusem Eliasem či ruským bilionářem Vladislavem Doroninem. Právě s tím její vztah trval nejdéle, byli spolu pět let. V roce 2013 se rozešli a přáteli rozhodně nezůstali. V roce 2020 internetem dokonce kolovaly zprávy o tom, že se modelka se svým ex soudila o jisté věci, které chtěla znovu zařadit do svého majetku.

A jedním z posledních partnerů herečky byl podle všeho i zpěvák dnes již neexistující kapely One Direction Liam Payne. Láska ale dlouho nevydržela. Podle nejmenovaných zdrojů se dvojice několikrát sešla, jiskra ale velmi brzy vyhasla.

V současné době není známa žádná informace o tom, že by modelka po svém boku měla nějakého partnera. Fanoušci se tak domnívají, že se o svou novorozenou dceru hodlá postarat zcela sama.

Naomi Campbell je považována za ikonu modelingu:

Zdroj: Youtube