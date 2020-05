Při natáčení Popelky málem umrzli! Trávníček vytasil děsivé historky

Trávníček si nijak nestěžuje. Bere to jako součást jeho kariéry. Konec konců bez role prince by jistě nebyl tam, kde je dnes. Nabídky by se mu nehrnuly, protože by ho nikdo neznal. Může být rád, že byl tehdy obsazen.

„Potkávají mě paní v letech a říkají mi: Jé, vy jste moje dětství. U toho filmu je to taková typizovaná záležitost. To se vždy tak rozdělí. Pepík Dvořák je vodník a to mu zůstane a já budu princ. Zůstalo mi princování,“ říká smířený Trávníček v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.