Natálka ze Svateb: Reoperaci prsou nepotřebuju, kritiku mám u zadku

I když reality show Svatba na první pohled už dávno skončila, Natália Mykytenko mezi fanoušky pořád vzbuzuje obrovskou pozornost. Před půl rokem si nechala uměle zvětšit prsa z jedniček na plné čtyřky. Ještě teď se ale najdou rýpalové, kteří si myslí, že plastika se vůbec nepovedla a influencerka by měla podstoupit reoperaci.

V televizní soutěži sice manžela na celý život nenašla, pořad jí ale přinesl desítky tisíc sledujících na sociálních sítích. Natália si tak možná splnila svůj velký sen a začala si vydělávat jako skutečná influencerka. Téměř každý den je proto v kontaktu s fanoušky, s nimiž sdílí momentky ze svého života. Nedávno bývalá zubní sestřička svoje příznivce vyzvala, aby se jí zeptali na všechno, co je nejvíce zajímá. Jak se dalo očekávat, jeden z dotazů se týkal Natálčina poprsí, které podle některých kritiků vypadá přímo otřesně.

Spíš si nechte udělat nový nos

"Kdy půjdete na reoperaci? I já skončila s prsy pod pažemi," objevila se otázka, kvůli které by se slabší povahy snadno hroutily. To ale není případ Natálky, která je se svým dekoltem nadmíru spokojená. Jedné ze sledujících jednoduše odpověděla, že reoperaci rozhodně v plánu nemá. "Tak to mě mrzí, ale já se zatím rozhodně nikam nechystám, mám je teprve šestý měsíc a jsem spokojená. Takže reoperaci nepotřebuji," odpověděla influencerka na sociální síti.

Jakmile se Natálka proslavila účinkováním ve „Svatbách", hned se objevila řada sledujících, kteří mladé ženě nemohou přijít na jméno. Neustále si ji proto dobírají a vulgárně na ni útočí. „Tohle jsou asi nejhorší umělá prsa, co jsem na Instagramu viděla, sorry," napsala k jednomu snímku ňader jedna z followerek. „Tak tohle je hodně špatná práce chirurga. Úplně je vidět jen ta plastiková koule. Spíše si nechte udělat nový nos, máte ho strašně velký a široký," přidala uštěpačně další komentující.

Jsou to moje prsa, a ne vaše

Jenže blondýnka, která se nedávno přiznala k bisexualitě, podobné poznámky vůbec neřeší. "Mám to u zadku, vůbec si to neberu osobně, kdyby ano, tak mě to položí a to já nemám v plánu. Já svůj život miluji a nikdo mi tu chuť a radost prostě nevezme. Ten, kdo kritizuje, tak má stejně ve finále problém sám se sebou, a ne se mnou. Takže je mi těch lidí spíše líto a doporučuji jim, aby nad sebou začali psychicky pracovat," napsala na Instagramu a dala tak najevo, že si za svými rozhodnutími pevně stojí. „Hlavně že já jsem spokojená. Jsou to moje prsa, a ne vaše," uzavřela celou kauzu Mykytenko sebevědomě.

Natálka je se svým poprsím maximálně spokojená a myslí si, že chirurg odvedl perfektní práci.