Natálie Bagárová ukázala sexy tělo: Fotkou chtěla ostatním dodat sebevědomí

Do světa šoubyznysu se už podařilo proniknout i mladší sestře Moniky Bagárové Natálii, která má v současné době na Instagramu bezmála 200 tisíc fanoušků. Stejně jako Monika, i Natálie se rozhodla prosadit v hudebním světě a má parádně našlápnutou kariéru. Aby toho nebylo málo, je neuvěřitelně krásná.

V rodině Moniky Bagárová se zkrátka předávají dokonalé geny. Jinak si nelze vysvětlit krásu i talent její mladší sestry Natálie, která se snaží prosadit v hudebním šoubyznysu a už nyní je z ní úspěšná influencerka. Natálie má na svém instagramovém účtu bezmála 200 tisíc fanoušků, které pravidelně informuje o svém životě a zároveň se je snaží motivovat a inspirovat.

Neřiďte se fotkami

Krásná Natálie se pyšní dokonalými fotkami, které sklízí mezi jejími fanoušky obrovský úspěch. Jak ale zpěvačka a influencerka před časem uvedla, ne vše je takové, jak se na první pohled může zdát. Na sociální síti zveřejnila dvě fotky pro srovnání. Na jedné z nich pózuje v koupelně před zrcadlem v plavkách, na druhé je pak vyfocená venku někým jiným. Kráska se tak snažila demonstrovat, že dokonalé fotky, které jsou běžně na sociálních sítích k vidění, se nemusí vždy úplně ztotožňovat s realitou.

„Další připomenutí pro všechny krásné ženy! Nedělejte si hlavu z toho, že nevypadáte jako ta slečna v plavkách, protože třeba zrovna ona může být v reálu jedna z těch, které mohou vypadat úplně jinak! Někdy je to o póze, dobrém světle, filtru a make-upu a na to by se nemělo zapomínat,” vzkázala svým sledujícím, přičemž se nebála ukázat, jak vypadá bez líčidel a různých efektů.

Umí si ze sebe udělat legraci

Kromě Instagramu je Natálie Bagárová rovněž velmi aktivní na sociální síti TikTok, kam nahrává vtipná videa a parodie na nejrůznější situace. Často se v nich objevuje například bez make-upu a nemá sebemenší problém se ukázat taková, jaká zkrátka je. A možná i proto ji lidé tolik zbožňují.