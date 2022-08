Nová láska na obzoru? Kolem Natálie Grossové se začal objevovat známý influencer

Zdroj: Profimedia

Půvabná muzikálová zpěvačka Natálie Grossová se podezřele často objevuje ve společnosti influencera Adama Kajumiho. Nedávno se potkali na večírku pražského klubu, vyfotili se na své sociální sítě a jeden z fanoušků je přistihl při procházce v Grébovce.

Natálie je po rozchodu

Půvabné a talentované sestry Grossovy jsou nyní nezadané. I když je to teprve měsíc, co je Natálka sama, kvůli rozchodu se rozhodně netrápí. "Řekli jsme si, že to neklape, a šli od sebe. Nic dramatického se nekonalo," okomentovala rozpad vztahu pro super.cz. Status nezadné nejspíše nebude mít dlouho, kamkoliv přijde, je středem pozornosti. Po dovolené v Itálii se vyrazila bavit se svou sestrou Denisou na akci jednoho pražského podniku, kde se kolem ní točili hned dva muži. Jeden z nich byl právě zmiňovaný influencer Adam Kajumi.

Často spolu tráví čas

Z fotografie, kterou umístil Kajumi na svůj Instagram, je více než jasné, že ho Natálie opravdu zaujala. Hned pár dnů na to, se dvojice ukázala opět spolu, a to tentokrát u bazénu. Fotografiemi, kde se k sobě mají, vzbudili spekulace mezi fanoušky, řada z nich má jasno a myslí si, že se jedná o nový pár. Natálie s Adamem se přitom znají už delší dobu, na konci loňského roku se potkali na dovolené v Dubaji, už tehdy jejich snímky obletěly celý internet.

Adam Kajumi je influencer a hudebník, do povědomí veřejnosti se dostal hlavně díky reality show Like house. Tvoří internetová videa na platformě TikTok, kde ho sleduje více než milion uživatelů.