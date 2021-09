Mrzí mě, že jsem s ním víc nebyla: Natálie Grossová promluvila o smrti otce

Zdroj: Profimedia

V pouhých dvanácti letech ji potkala rodinná tragédie, když jí zemřel tatínek Stanislav Gross. Největší oporou jí tehdy byla její maminka a sestra, díky kterým se Natálie Grossová dokázala s pochmurnou situací vypořádat na jedničku. Dodnes ale na otce často myslí, a dokonce si s ním i povídá. V souvislosti s jeho smutným odchodem ji však stále mrzí jedna věc.

Je mladá, krásná a nesmírně talentovaná. Herečka a zpěvačka Natálie Grossová má v pouhých osmnácti letech slušně rozjetou kariéru a dostává jednu pracovní nabídku za druhou. Uznává však, že nošení jména dnes již zesnulého expremiéra Stanislava Grosse pro ni bylo v šoubyznysu zpočátku spíše na škodu než k užitku. Byly totiž doby, kdy se na ni spousta lidí dívala jako na „protekčního spratka”, který se na výslunní dostal jen díky svému slavnému otci.

Někdo se usmívá a za zády vás pomluví

Svou první větší roli získala v muzikálu Bídníci, když jí bylo osm let. Jak Natálie Grossová přiznala, tenkrát ji ani nenapadlo, že by pro někoho mohla být trnem v oku. S přibývajícím věkem si ale začala stále více uvědomovat, že ne každý jí přeje štěstí a úspěchy.

„Když jsem ve čtrnácti nebo v patnácti dostala svou první dospělou roli v Plese upírů, tak jsem se bála, že mě ti herci nevezmou mezi sebe. Ale je pravda, že jsme chytli skvělou partu lidi. Samozřejmě to tak nemusí být pořád, vždycky je tam někdo, kdo se na vás usmívá a za zády vás pomluví. A v tom divadle se tohle děje hodně. Hodněkrát jsem to zažila a to pak člověka zamrzí,” poodkryla Natálie v pořadu Na kafeečko zákulisí muzikálů.

Tatínkovi zpívala a tančila doma

V začátcích její kariéry jí byla oporou celá její rodina, hlavně pak tatínek Stanislav Gross, který v roce 2015, když bylo Natálii dvanáct let, zemřel na následky amyotrofické laterální sklerózy. Podle herečky se však expremiér snažil být do posledních chvil veselý, rozdával radost a Natálii nesmírně podporoval. „Já vždycky, když jsem přijela domu poté, co jsem odehrála nějaké představení, tak jsem mu to šla zahrát znovu. To měl strašně rád,” vzpomínala talentovaná kráska.

Zároveň přiznala, že si s tatínkem dodnes často povídá a vzpomíná na něj. „Táta byl skvělý, snažil se nic nedávat najevo, pořád byl veselý,” popisovala ještě herečka jeho poslední chvíle a připomínala si, jak se na konci jeho života snažila oprostit od zlých myšlenek. „Hodně jsem si domu zvala kamarádky, abychom spolu blbly, abych se odreagovala. Ale teď mě to mrzí, že jsem víc nebyla s tím tátou, ale to si nemůžu vyčítat,” připustila ještě.

Natálie Grossová je jednou z nejznámnějších českých muzikálových hereček: