Natalie Halouzková obětí obtěžování: Známý herec jí položil oplzlou otázku

Zdroj: Profimedia

Jedenadvacetiletá herečka Natalie Halouzková se před kamerami objevuje už více jak deset let. Za svou kariéru stačila nasbírat mnoho zkušeností, díky kterým se mohla průběžně zlepšovat, ale také těch, které by nejraději vymazala. Patří mezi ně i nechutná poznámka staršího herce.

Herečka Natalie Halouzková není na televizních obrazovkách žádným nováčkem. Jedna z hlavních tváří nového primáckého seriálu Dobré zprávy se před kamerou objevila poprvé v jedenácti letech, když ztvárnila jednu z vedlejších rolí v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Následně se nabídky začaly jen hrnout. Navzdory tomu, nakolik ji herectví uchvátilo, ale v průběhu let začala objevovat i jeho stinné stránky.

Bylo jí sedmnáct

Před čtyřmi lety se herečka stala obětí sexuálního obtěžování, když jí jeden ze známých českých herců položil oplzlou otázku, kterou ji naprosto vyrazil dech. „A úplně nejhorší věc, která se mi stala: když se mě jeden nejmenovaný postarší herec zeptal, jestli to mám tam dole taky zrzavé. To mi bylo sedmnáct,” svěřila se Natalie Halouzková v rozhovoru pro iDNES.

Svou reakci si vyčítala

Herečka byla z vyřčené otázky naprosto zhnusená a situaci řešila tak, že se zkrátka od herce vzdálila. Následně si ale své chování vyčítala. Dle svých slov ho měla rovnou okřiknout. „Odešla jsem. Zpětně mě nejvíc štvalo, že jsem nesebrala sílu poslat ho někam. Byl to pan Herec s aurou určité autority a nikdo jiný ze štábu to nezaslechl. Nebo třeba radši předstírali, že to neslyšeli,” povzdechla si herečka.

Dodala ale, že se možná i bála situaci nějak více řešit, protože by se to mohlo odrazit na její kariéře. „Zároveň nechcete dělat scény, protože v podobných případech je tendence dělat z takových ženských hysterky a toho bych se bála. Zvlášť v uměleckém prostředí se to může převrátit proti vám a pak se tamtamy strašně rychle šíří,” komentovala stinné stránky své profese.