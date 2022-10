Rebelka z České Miss řádí v Love Islandu, diváci ji v oblibě příliš nemají

Zdroj: TV Nova

Modelka a miss Natálie Kočendová překvapila své fanoušky, když se objevila v reality show Love Island. Donedávna se pravidelně ukazovala v médiích po boku teď už svého bývalého partnera, známého barbera Lucky Royala.

Vztah Natálie a Lakyho se rozpadl pár měsíců na to, co přišli o miminko. Půvabná blondýnka se po těžké životní ztrátě vrhla zpátky naplno do své dobře rozjeté kariéry. Krokem k většímu zviditelnění je pro ni i reality show Love Island. Na ostrově lásky se Natálii zalíbil vysoký David, i když vedle sebe vypadají perfektně, moc fanoušků nemají.

Vztah na oko

Blonďatá kráska měla už před vstupem do vily více než statisíce fanoušků na svém instagramovém profilu. Bylo tak naprosto jasné, že bude patřit k těm nejvýraznějším osobám na ostrově lásky. Do vily přišla jako bombshell, netajila se tím, že ji David padl do oka hned. O rok mladší fotbalista má ovšem velmi zvláštní osobnost, která zaráží řadu diváků. Natálii lehce hulvátské a pubertální chování, jak se zdá, nevadí. "Chlapče, chlapče. Ty jsi měl být ještě u maminky schovaný pod sukní a Natálie je asi hodně naivní barbínka. Asi si to nechá líbit, co by pro zviditelnění neudělala. Kariéra navždy," nešetří Davida a Natálii lidé na sociálních sítích.

Přiznané plastiky

Krásná miss se netají tím, že se svěřila do rukou plastického chirurga a má upravené prsa i rty. Někteří diváci Love Islandu po Natálii šílí, líbí se jim především její vypracované tělo. Najdou se ovšem i tací, kteří blondýnce neodpustí zmiňované estetické zákroky. „Našla jsem na Instagramu Natálku z doby bez úprav a přijde mi daleko krásnější. Škoda, že v dnešním světě se v miss soutěží o nejlepší úpravu plastických chirurgů,“ rýpla si jedna z divaček.