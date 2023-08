Natálie Kočendová popsala první pocity po zmenšení prsou: Strašně to bolí!

Zdroj: Profimedia

Natálie Kočendová si nechala odstranit původní silikonové implantáty a během operace jí lékaři výrazně zmenšili prsa. Modelka se ozvala fanouškům na Instagramu těsně po zákroku a popsala své první pocity.

Natálie Kočendová se rozhodla pro radikální změnu vzhledu a již podruhé se svěřila do rukou plastického chirurga. Původně si modelka přála co největší hrudník, s postupem času ovšem změnila názor a tak jí nezbylo nic jiného, než se podruhé nechat operovat.

Blonďatá kráska samozřejmě vše dokumentovala na svém Instagramu, kam se přihlásila fanouškům jak před, tak těsně po zákroku.

Ahoj, jsem zpět, právě jsem se probudila a už teď můžu říct, že to bolí mnohem méně, než ta první operace. Už si tady fotím a točím storíčka, předtím jsem nevzala ani telefon do ruky. Jsem ještě mimo," přiznala Kočendová s tím, že ačkoliv se těší z nemocnice domů, vůbec netuší, jak bude první dny vstávat z postele. "Bolí to. Bolí to hodně a jsem zvědavá jak vstanu. Každopádně už se těším, až je uvidím," dodala hvězda Love islandu.

Kdybych si je zvětšila, tak je už nejspíš tahám za sebou

Ihned po zveřejnění videí z operačního sálu fanoušci Natálii Kočendovou zahrnuli dotazy ohledně jejich prsou. "Prosím vás, chodí mi zprávy, jestli jsem si je ještě zvětšila. Kdybych si je zvětšila, tak je už nejspíš tahám za sebou. Byla jsem na zmenšení. Není čas ztrácet čas, jdu vyřizovat e-maily, spolupráce, firmu a zase se vám brzy ozvu," sdělila kráska.

Jak řekla, tak také udělala a ráno po operaci se znovu ozvala sledujícím. "No, co si budeme, noc byla velice náročná, ráno je taky náročné… Nemůžu se smát, protože pokaždé, když se usměju, tak to strašně bolí. Každopádně za dvě hodinky už jedu domů a těším se na svoji postel. To elektrický polohování lůžka mi ale bude chybět, absolutně netuším, jak budu vstávat," postěžovala si modelka.

"Na snídani jsem si dala jogurt, protože mě tady sprdli, že nepiju a nejím. K tomu jsem tedy vypila i černý čaj a asi jdu ještě na chvilku spinkat. Chodí mi strašně moc otázek ohledně operace, tak až mi bude trochu lépe, uděláme si otázky a odpovědi a já vám postupně na vše odpovím. Budu doma dva týdny, takže na vše budu mít dost času," uzavřela Kočendová.

Natálie Kočendová už se nechtěla tahat s těžkými silikony